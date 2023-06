Macerata, 209° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Domani la cerimonia che si terrà in Piazza “Vittorio Veneto”

MACERATA – Lunedì 5 giugno 2023, con inizio alle ore 11,00, in Macerata, verrà celebrata la ricorrenza del 209° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si terrà nella splendida Piazza “Vittorio Veneto”, alla presenza delle massime autorità della Provincia e della cittadinanza.

L’evento sarà preceduto, alle ore 10,30, dalla deposizione di un omaggio floreale presso la targa, posta all’interno del Comando Provinciale, in memoria del Maggiore Pasquale INFELISI, insignito di “Medaglia Bronzo al Valor Militare”.

Nella piazza – alla quale fa da cornice la Chiesa di San Giovanni, restaurata di recente ed elevata al rango di “Cattedrale” – verrà schierata una compagnia di formazione al comando del S. Tenente Cristian MUCCI, Comandante del Nucleo operativo e Radiomobile di Civitanova Marche, composta da un plotone nella storica uniforme, un plotone di Comandanti di Stazione, un’aliquota in uniforme da Ordine Pubblico, una di Carabinieri Forestali in uniforme “operativa” e 2 aliquote facenti parte rispettivamente del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata.

Faranno parte dello schieramento anche le Rappresentanze dell’Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Croce Rossa, con i rispettivi Labari.

Come da tradizione, nel corso della manifestazione verrà data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Comandante Provinciale, Col. Nicola Candido, celebrerà la ricorrenza, quindi seguirà il conferimento delle onorificenze e ricompense ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio.

La Cerimonia sarà accompagnata dalle musiche dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”, diretta per l’occasione dal Maestro Emiliano BASTARI.