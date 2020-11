International Career & Employers’ Day, l’evento on line il 10 e 11 Novembre 2020

L’evento nazionale è dedicato a persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro.La partecipazione è gratuita; è sufficiente registrarsi online

ANCONA – Il 10 e 11 Novembre 2020 si terrà il tradizionale appuntamento con l’evento nazionale di recruiting “International Career & Employers’ Day”, organizzato da EURES Italia (European Employment Services), in concomitanza con la Settimana europea delle competenze professionali.

L’evento si svolgerà online nella piattaforma informatica (https://www.europeanjobdays.eu/) della Commissione Europea, con modalità telematica.

Tale evento è un efficace strumento di orientamento per chi è in cerca di impiego e di recruiting on line offerto ai datori di lavoro per il reperimento delle competenze ricercate nel mercato del lavoro ed una contestuale occasione di promozione del proprio marchio aziendale, in sinergia con i Servizi pubblici per l’impiego.

La prima giornata, 10 Novembre, è dedicata alle persone in cerca di lavoro. L’obiettivo è quello di supportare la fase di transizione dalla scuola all’inserimento lavorativo, sostenere l’attività di orientamento in uscita delle Università, rafforzare l’azione strategica della qualificazione delle competenze, aumentare la visibilità e la consapevolezza dei servizi EURES. Nel corso della giornata, infatti, verranno fornite informazioni sulle opportunità e sui servizi offerti dalla rete EURES, sui progetti europei di mobilità (YFEJ e Reactivate), sull’auto-imprenditorialità e sui programmi per i Giovani.

La seconda giornata, 11 Novembre, invece, è rivolta ai datori di lavoro ed è finalizzata a supportare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in tutta Europa, mettendo in contatto le aziende in cerca di personale con i candidati in cerca di lavoro. La giornata prevede un focus sulle politiche del lavoro, sugli incentivi all’assunzione in Italia, sui progetti europei di mobilità (TMSs), sulla regolamentazione dei tirocini e dei contratti di lavoro in Italia.

In entrambe le giornate, dalle 10.00 alle 18:00, sarà possibile consultare le offerte di lavoro nazionali ed europee, inviare la propria candidatura, sostenere colloqui di lavoro con le aziende, comunicare in chat con i Consulenti EURES e le aziende, partecipare a workshop e seminari informativi.

La partecipazione è completamente gratuita e, per partecipare all’evento, è sufficiente registrarsi online.

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/News-ed-eventi/post/69756