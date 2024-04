Grottammare, Lido degli Aranci: gli eventi del 21 aprile

GROTTAMMARE – Un bel fine settimana con il Lido degli Aranci tra risate e tanti applausi. Al teatro delle Energie è andata in scena la strepitosa commedia brillante “Lu vaùlle” della pluripremiata compagnia “La Nuova” di Belmonte Piceno che ha stupito il numeroso pubblico per la loro simpatia e tempi scenici perfetti. Tanti applausi li hanno ricevuti anche i Menestrelli Tonino ed Ermanna con le loro poesie e stornelli tradizionali. In contemporanea alla Sala Kursaal si svolgeva lo spettacolo di Annozero Academy Show, un bel Musical con più di cento futuri animatori che questa estate animeranno i villaggi turistici in tutta Italia. Il weekend targato LdA è terminato con la collaborazione all’annuale pranzo sociale dell’Ail a cui il sodalizio grottammarese è legato da più di 25 anni con diverse iniziative solidali, tra cui spicca la serata di Gala del “Premio Grottammarese dell’Anno”, inserito all’interno del format “Una rotonda sul mare”.

Prossimo appuntamento è per domenica 21 aprile alle ore 16,30 con la chiusura della stagione di Teatro Amatoriale e Dialettale di “Commedie Nostre” con il Gran Galà del “Grottammare mask”, la premiazione per la Compagnia vincitrice dell’edizione ed altri riconoscimenti, insieme al Premio “Dialetti a Confronto” in collaborazione con la Fita Regione Marche. Condurrà la serata la brava Gloria Conti, che salirà sul palco in doppia veste, visto che ci regalerà una collaborazione con il M° Andrea Galosi per uno spettacolo musicale unico e di altissimo livello. La show girl presenterà le “pizzicose” dell’Utes e la “Compagnia del Colle” di Acquaviva Picena, vincitrice dell’edizione 2023, che porterà in scena un nuovo pezzo dal titolo “Le prove della Commedia”, realizzato ad hoc per questa serata speciale.

Infoline al 335.6234568 e sui canali social ufficiali, non mancate, con la LdA non ci si annoia mai!