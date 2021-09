Grottammare, Associazione Lido Degli Aranci: gli appuntamenti per l’autunno 2021

GROTTAMMARE (AP) – Domenica 19 Settembre si è svolto l’annuale pranzo sociale dell’Associazione Lido Degli Aranci di Grottammare al Ristorante “IL PONTE” di Cossignano.

Presenti tutti i dirigenti e quasi tutti gli associati del sodalizio rivierasco: un gruppo di amici che hanno passato un pomeriggio in pieno relax e serenità. Per gli assenti giustificati, video e foto per farli partecipare anche da remoto insieme a tutto il resto del nutrito gruppo.

Dopo i brindisi iniziali, subito al lavoro per il calendario autunnale associativo.

Ben quattro sabati vedranno in scena la rassegna dialettale “Commedie Nostre”, il 6-13-20-27 novembre 2021 al Teatro delle Energie per terminare la stagione purtroppo stoppata lo scorso anno dall’emergenza Covid19. Il prossimo anno, la nuova rassegna, a partire da febbraio 2022 – speriamo tutti – da vivere in “piena normalità”. Una rassegna, che vede una produttiva collaborazione da svariati anni con la Fita, la Federazione Italiana Teatro Amatoriale della regione Marche.

Ancora una vetrina per i talenti grottammaresi con la serata de “Llegrotte’s Talent”, prevista per sabato 4 dicembre al Teatro delle Energie.

Prende il posto subito dopo l’imminente evento “Una Rotonda sul mare – Premio Grottammarese dell’anno 2020” del prossimo 9 Ottobre al Teatro delle Energie, che per la prima volta in 21 anni si svolgerà in autunno anziché ai primi di Gennaio, causa pandemia.

E nonostante le difficoltà dovute al Covid19, il Lido non ha voluto saltare la serata di punta dell’inverno Grottammarese, anzi ha moltiplicato gli sforzi per mettere in scena una bellissima edizione con grandi Ospiti.

Condurrà la serata, come da diversi anni, il presentatore ufficiale del Lido Angelo Carestia che alternerà momenti d’istituzionalità a sferzanti battute comiche, insieme a tanti ospiti a sorpresa che si alterneranno sul palco del Teatro grottammarese.

Ospite d’onore il cantante DRUPI con le sue immortali canzoni come VADO VIA – COSI’ PICCOLA E FRAGILE – REGALAMI UN SORRISO – RIMANI – SAMBARIO’- SERENO E’ – ERA BELLA DAVVERO – FAMMI VOLARE – SOLI ed altre tante hit degli indimenticabili anni ’70-’80.

Momento centrale della serata sarà la premiazione del Grottammarese dell’Anno, premio che si attribuirà a chi nell’anno o nella sua carriera ha portato alto il nome di Grottammare in Italia e nel Mondo e che raccoglierà lo scettro dalla Dottoressa Tiziana Maffei, direttrice delle Reggia Di Caserta, ultima premiata anno 2019.

Premio che consisterà in un dipinto di un pittore grottammarese raffigurante i grottammaresi doc Papa Sisto V e Pericle Fazzini.

In città è iniziato da tempo il toto-Grottammarese e come sempre la fantasia popolare è fucina di personaggi che potrebbero ambire al prestigioso premio. La serata si svolgerà in totale sicurezza rispettando tutte le normative anti-Covid in atto.

Parte del ricavato sarà devoluto all’AIL di Ascoli Piceno, con la quale il sodalizio grottammarese da diversi anni collabora in piena sintonia.

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare il prima possibile: info al 335.6234568 -333.1192365 – 335.6252807. Prezzo d’ingresso euro 10,00. Non mancate agli appuntamenti delle Lido, sinonimo di qualità!

(foto di Gruppo del pranzo associativo annuale avvenuto domenica 19 settembre)