Grand Tour delle Marche, il 27 giugno la terza tappa a San Benedetto

L’area portuale ospiterà la kermesse: La Piccola Pesca Costiera.Corrado Piccinetti condurrà gli ospiti in un viaggio nelle “acque dei sapori”.In programma anche un contributo speciale di Oscar Farinetti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 27 giugno a San Benedetto del Tronto, La Piccola Pesca Costiera è l’inequivocabile denominazione della kermesse dedicata ad un’attività che caratterizza fortemente questo suggestivo centro balneare e peschereccio, conosciuto nel mondo intero come la “città delle palme”.

In programma esperienze immersive di PescaTurismo, trekking urbano-marinaro, passeggiate educative dedicate al mare ed alle attività connesse, ma anche menù a tema nei locali della città aderenti all’iniziativa.

La Piccola Pesca Costiera è un’iniziativa “Covid-free”, lontana dall’idea di inopportuni assembramenti, ma ideata con una logica “immersiva” che consente agli interessati di esplorare curiosità, tradizioni e percorsi, progettando il proprio itinerario “fisico” da realizzare non “in massa”, ma nel momento desiderato.

Il talk show “Piccola pesca, grande futuro”, programmato alle 11.00 al Mercato Ittico cittadino, accenderà i riflettori sulle tante connessioni che costituiscono questo autentico microcosmo. Parteciperà il biologo marino Corrado Piccinetti insieme a tanti altri autorevoli interlocutori che potranno essere seguiti in modalità “live” sul portale della manifestazione www.lapiccolapesca.it.

Tappa inedita del Grand Tour delle Marche, proposto da Tipicità ed ANCI Marche, l’iniziativa è promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale “Ambiente e Mare” e Partners in Service Srl “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, con l’Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile e con tante associazioni che alimentano questo mondo.

Inoltre, grazie alla rinnovata partnership tra il Grand Tour delle Marche, Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, nei mesi a venire è in programma anche uno “speciale evento” con Oscar Farinetti.

Tutte le attrattive di San Benedetto del Tronto e del territorio marchigiano sono consultabili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app ufficiale di Tipicità.

INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it.

Piccola Pesca, per il Grand Tour delle Marche.

Sabato 27 giugno 2020

Ore. 9.15 PescaTurismo “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, live su Facebook: sulle barchette dei pescatori, con le nasse e i retini, per far conoscere il Mare Adriatico e la Pesca Costiera Locale “InBlue Experience”, grazie alla colorazione con il pescatore Elvio Mazzagufo M/P Coca cola SB508.

Organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl in collaborazione con la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e la Xentek srl.

A breve riprenderanno le escursioni aperte al pubblico: Info & prenotazioni presso l’Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, cell. 351/873787, e-mail accademiaculturaturismo@gmail.com, web: https://www.turismosostenibile.eu/it/home/

Ore 9.30-11.30 Trekking Urbano “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl. Un’opportunità per passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, in compagnia di guide d’eccezione: i pescatori. Le visite e gli itinerari sono completamente gratuiti, ma per ragioni organizzative e per adempimenti restrizioni Covid-19 è richiesta la prenotazione.

Ore 9.30 Tracking Urbano, itinerario A “Torrione-Faro-Porto Sud Piccola Pesca” (Partenza dal Torrione. Durata 1h e 45m circa).

Ore 10.00 Tracking Urbano, itinerario B “Porto sud Piccola Pesca-Faro-Porto nord”. (Partenza dal Porto sud Piccola Pesca. Gratuita solo su prenotazione, max 20 persone per tour. Durata 1:30 ora circa. Info & prenotazioni: CEA Ambiente e Mare, cea.ambientemare@gmail.com, cell. 351.8737873 https://www.turismosostenibile.eu/it/home/).

Ore 11.00 “PICCOLA PESCA, GRANDE FUTURO! presso il Mercato Ittico. Talk show “live” su Facebook con operatori di settore, Autorità di Sistema, Capitaneria di Porto, Università e altre città costiere. Conduce Angelo Serri, Direttore di Tipicità, con la partecipazione del biologo marino Corrado Piccinetti.

12.30 Degustazione guidata: Sostenibile, nutraceutica, squisita! (piccola degustazione in abbinamento ai vini locali riservata agli invitati al talk show). La piccola pesca costiera rielaborata dall’Accademia di Tipicità e spiegata dal prof. Gianni Sagratini, Responsabile del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università degli Studi di Camerino. Chef Federico Palestini, Osteria Caserma Guelfa. In collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini Piceni.

Ore 18.00 “Passeggiata Esperienziale”: Museo “MAM Museo d’Arte sul mare” a Marchio “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, presso Molo Sud. Percorso educativo sul mare e sulle attività connesse, un punto di scambio culturale, un luogo dove tramandare la cultura marinara ed il rispetto dell’ecosistema marino (live” su Facebook). Organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl.

Ore 19.15 Festa della Piccola Pesca Costiera “Al Tramonto con i Pescatori”: degustazione guidata promozionale delle specialità realizzate in banchina dai pescatori al calar del sole, presso Villaggio Piccola Pesca di San Benedetto del Tronto. Accompagnata dalla Biologa Nutrizionista Barbara Zambuchini, Direttore di CEA Ambiente e Mare, R. Marche – Partners in Service srl. In collaborazione con: Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile no profit, Consorzio Co.Ge.Pa., Consorzio Tutela Vini Piceni e Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP,Associazione Culturale Paese Alto, Associazione Pescatori sambenedettesi, Eco Service srl, Progetto Packing e Xentek.

Saranno coinvolte le eccellenze del territorio: Associazione Anice Verde di Castignano, Terre dei Calanchi Piceni, Panificio Vannicola Domenico, Caffè del Marinaio, Patasibilla, Bibite Paoletti, Oleificio Silvestri Rosina, Sapori Piceni, Maivo il tuo contadino di fiducia.

On line pagina Fb del CEA”Ambiente e Mare” e video promo sito l’Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile https://www.turismosostenibile.eu/it/home/

Domenica 28 giugno 2020

Ore 19.00, banchina della Piccola Pesca, “Celebrazione Santissima Messa in onore della madonna della Piccola Pesca, organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl in collaborazione con il Consorzio Co.GE.Pa.

29 giugno – 5 luglio 2020

“Menù della Piccola Pesca”: negli stabilimenti balneari aderenti, proposte a tema per tutta la settimana. Degustazioni di piatti a base del pesce della Piccola Pesca Costiera, pesca sostenibile dell’Adriatico. Il pesce fresco locale sarà cucinato secondo le ricette tipiche e tutta la materia prima deriverà dalla Piccola Pesca Costiera Locale.