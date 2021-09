Giornata mondiale del Qi Gong per la salute, appuntamenti a Maltignano e Venarotta

MALTIGNANO (AP) – Domenica 12 settembre è la Giornata mondiale del Qi Gong per la salute.Si tratta di una disciplina nata dalla combinazione di conoscenze derivanti dalla medicina tradizionale, dalla filosofia e dalle arti marziali cinesi; prevede l’esecuzione di particolari e determinati movimenti in coordinazione con la respirazione e associati alla concentrazione mentale e a tecniche di meditazione.

Per onor del vero, è bene precisare che non esiste una singola tipologia di Qi gong; attualmente, infatti, si conoscono ben 75 forme antiche (le cui tracce sono presenti nella letteratura cinese) cui si aggiungono più di 50 forme più moderne e contemporanee. La parola “Qi” significa “energia” o “spirito”; mentre la parola “gong” può essere tradotta con “tecnica”, “abilità” o “lavoro”. Si potrebbe, pertanto, tradurre “Qi gong” con “lavoro sull’energia” o “tecnica dello spirito”. Non a caso, questa disciplina si prefigge l’obiettivo di curare ed accrescere la propria energia interna – il qi, appunto – che scorre nei meridiani che percorrono il corpo di ciascun individuo. In occasione della Giornata mondiale del Qi Gong per la salute l’Unione Sportiva Acli ha organizzato due appuntamenti.

Il primo è fissato per le ore 9 presso la pineta degli impianti sportivi in via Como a Caselle di Maltignano ed è a partecipazione gratuita. La manifestazione è organizzata nell’ambito dell’iniziativa “In corpore sano”, finanziata dalla Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare con la misura 7 della Deliberazione di Giunta Regionale 868/2020, ai comuni di Folignano e Maltignano. Per partecipare occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927. La lezione sarà tenuta dall’insegnante Paolo Clementi con la collaborazione dell’insegnante Eugenia Brega.

Il secondo appuntamento, anch’esso gratuito, invece si svolgerà a Venarotta nell’ambito del progetto “Movimento & Salute 3.0” che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838/2020 (Misura 7). L’incontro si terrà presso il parco comunale in via Papa Giovanni Paolo II dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e sarà diretto dal Maestro Prof. Romeo Zampetti, membro della Fed. Mondiale QiGong e MTC nonché Responsabile in Italia della prestigiosa Fam. Lam.

