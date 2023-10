Il Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra” oggi approda a Esanatoglia

ESANATOGLIA (MC) – A Esanatoglia la terza tappa del Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”. Oggi, sabato 14 ottobre, da pomeriggio a sera tra arte, musica live ed enogastronomia. Dopo Esanatoglia, il Festival prosegue domenica a Crispiero. Due giorni con ospiti Piero Massimo Macchini e Martufello.

Il primo appuntamento della giornata di festa sarà dalle ore 16 alle 19.00 con la visita guidata a Villa Varano. Dalle 16.30 alle 20.30 esposizione arti del territorio con artigianato e prodotti in mostra presso Porta S. Andrea.

Musica dal vivo dalle ore 17, con Crumbs Live Acustic Trio in Piazza Garibaldi. Alle 18.30 ospite Piero Massimo Macchini con il suo show “Radical Grezzo – provincialotto a Km 0”.

Per l’ora dell’aperitivo con prodotti tipici e locali saranno aperti il Bar dello Sport, il Bar Centrale, Tevi’s Bar e la Panetteria La Spiga. Quattro le location tra cui scegliere per gustare la cena: il cortile della Scuola primaria con il menu curato dalla Pro Loco, la pizzeria Provenza, la pizzeria Sybilla e il ristorante La Cantinella. Gran finale tra musica e ballo in Piazza Martiri di Bologna con l’Orchestra Fabrizio Guidi.

Il giorno dopo, domenica 15 ottobre, il Festival d’Autunno prosegue a Crispiero di Castelraimondo con la 45esima Festa della Castagna, con stand gastronomici dalle ore 12 e lo show di Martufello alle ore 17.

«Grazie alla Regione Marche per aver pensato alla valorizzazione e promozione di questi territori dell’entroterra dandoci la possibilità di destagionalizzare. La progettazione comune che caratterizza questo Festival è di grande importanza, perché non ha solo un obiettivo promozionale ma anche ludico e sociale. L’aggregazione e la socializzazione sono il valore aggiunto per la promozione dell’entroterra facendolo conoscere nel migliore dei modi evitando quindi l’isolamento – afferma Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia – Un sentito grazie a tutti coloro che si stanno adoperando, con idee e lavoro, all’organizzazione del Festival d’Autunno – armonie dell’entroterra”».

Il festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”, con l’organizzazione curata da Eclissi Eventi. Proseguirà fino al 31 ottobre con appuntamenti tra Castelraimondo, Matelica, Gagliole e Fiuminata. Il Festival d’Autunno – Armonie dell’entroterra si inserisce nel programma di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione Marche con l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione della Regione Marche (Atim), in collaborazione con i Comuni dell’Area del Cratere Sisma.

Infoline: marcheatim@eclissieventi.it – 0733.865994