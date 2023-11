Fermo, Musica e poesia: da San Francesco alla canzone d’autore

All’Auditorium San Filippo il 3 dicembre fa tappa il progetto FORM “Le vie di San Francesco nelle Marche” con i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo

FERMO – Il progetto FORM Le vie di San Francesco nelle Marche domenica 3 dicembre fa tappa a Fermo. Il percorso musicale tocca tutte le province marchigiane con concerti dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana e di complessi ospiti, disegnando il passaggio del Santo nella nostra Regione.

All’ Auditorium San Filippo, alle ore 18, è in programma Musica e poesia: da San Francesco alla canzone d’autore, in collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. «Francesco, poeta e musico – ricorda il consulente artistico FORM Vincenzo De Vivo -, è il primo riferimento per la poesia italiana con il Cantico di frate Sole, che ebbe in origine veste musicale».

Anche le laudi di Jacopone da Todi erano destinate al canto del popolo e i versi di Dante trovarono subito la loro intonazione. «Francesco, Jacopone e Dante non hanno cessato di essere fonte di ispirazione per i compositori di ogni latitudine – prosegue De Vivo – Non si sottraggono al fascino dei tre Autori nemmeno i protagonisti della canzone d’autore italiana».

E così l’accattivante e originale programma di domenica offre la musica di tre grandi marchigiani: Gioachino Rossini, Filippo Marchetti e Domenico Alaleona. Include un brano di recente composizione del trentenne Salvatore Passantino e canzoni di Angelo Branduardi, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, Gianna Nannini. Chiudono le Laudi alla Vergine Maria di Giuseppe Verdi, dal XXX canto del Paradiso.

Ad eseguire il programma, con gli arrangiamenti di Valeria Picardi che sarà al pianoforte, i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo: i soprani Khatia Jikidze e Jennifer Turri, i mezzosoprani Tamari Kirakosova e Anastasia Pirogova, il baritono Rza Kosrovzade.

L’ingresso è libero.

FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana

Tel. 071 206168 | info@filarmonicamarchigiana.com