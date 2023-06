“FantaMacerata – Festival dell’Immaginario” dal 16 al 18 giugno 2023

Il programma della prima edizione prevede laboratori per bambini, area giochi da tavolo e di ruolo, anime, manga, comics, artist alley, cosplayer, concerti, conferenze, espositori, mostre

MACERATA – Sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 si terrà la prima edizione di “FantaMacerata – Festival dell’Immaginario” promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e curato dall’Associazione Culturale Cosmica APS, composta da Edilio Venanzoni, Marco Bragaglia, Lucia Paccamiccio e Marco Sonaglia. L’evento, che coinvolgerà il centro della città di Macerata e in particolare Piazza Mazzini si aprirà venerdì 16 con il taglio del nastro. Main partners Alperia, provider di servizi energetici, e Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo.

Il FantaMacerata Festival nasce nel segno dell’Immaginario popolare, attraverso un nuovo format culturale dove il fumetto, la nona arte, dialogherà con scienza, musica e letteratura. Una manifestazione interamente gratuita e rivolta a tutte le età, con laboratori per bambini, area giochi da tavolo e di ruolo, anime, manga, comics, artist alley, cosplayer, concerti, conferenze, espositori, mostre. Sarà presente anche uno staff artist dell’Accademia di Belle Arti di Macerata guidato dal docente Mauro Cicarè. Il tutto nell’ottica della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle attività commerciali e sociali che operano nella suggestiva cornice di piazza Mazzini e dintorni fino a raggiungere la magnifica sede museale di Palazzo Ricci – per la cui concessione di ringrazia la Fondazione Carima – che ospiterà le tavole originali dei fumetti di “Star Wars” realizzate dall’artista Giuseppe Camuncoli, con vernissage venerdì 16 giugno alle 18:00.

“Un evento che abbiamo promosso affinché FantaMacerata, che ci auguriamo diventi un festival di livello regionale e non solo, possa attrarre turisti, visitatori e appassionati in città – ha commentato l’assessore allo Sviluppo Economico Laura Laviano che ha ringraziato tutti gli attori che sono stati coinvolti nella realizzazione dell’evento -. Un festival che tocca in primis i nostri ragazzi ma non solo perché abbraccia un po’ tutti, dalle famiglie ai meno giovani. Auspichiamo un grande successo per Macerata per un appuntamento che ha visto in prima linea dei veri e propri professionisti”.

“Un evento nuovo, una manifestazione inedita che permette di rilanciare la città e dare a Macerata una risonanza regionale e non solo – ha aggiunto il vice sindaco Francesca D’Alessandro che ha portato i saluti del sindaco Sandro Parcaroli -. Andremo ad accendere un faro su un settore che riscuote tanto interesse e che affascina i giovani, questo non può che essere un motore attrattivo per dare vita a un vero e proprio scambio generazionale”.

“Si tratta del primo investimento che facciamo sul territorio e abbiamo scelto Macerata perché questo appuntamento rappresenta una grandissima novità che scatena entusiasmo tra i giovani e non solo – ha detto Dunia Romoli di Alperia -. Crediamo in Macerata e vogliamo restituire ai cittadini ciò che loro danno alla nostra azienda”. Francesco Cacopardo, presidente di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha evidenziato “la grande sinergia che c’è con l’Amministrazione comunale e in questo caso abbiamo creduto sin dall’inizio al FantaMacerata che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso e che cresca di anno in anno”.

“FantaMacerata non è solo un festival di comics ma un festival dell’immaginario e quindi un appuntamento innovativo che ha davvero pochi precedenti – ha aggiunto Edilio Venenzoni di Cosmica APS -. Citando Leopardi: “l’immaginazione è il primo fronte della felicità umana; quanto più questa regnerà nell’uomo tanto più l’uomo sarà felice”. Oggi, siamo consapevoli di provenire da un periodo difficile durante il quale l’immaginario ha rappresentato un modo di evadere. Ci auguriamo che FantaMacerata permetta a tutti di approcciarsi all’immaginario come qualcosa da vivere profondamente e che caratterizza in modo pregnante la società contemporanea. Prepariamoci a vivere un festival cittadino che coinvolgerà tutta Macerata partendo da una piazza storica come piazza Mazzini”.

La kermesse proseguirà per tutto il fine settimana e vedrà numerosi ospiti alternarsi sul palco del FantaMacerata. Alle ore 16:00 di sabato 17 aprirà le danze, in senso letterale, il Centro danza El Duende, con flashmob e coreografie ispirati a due serie amatissime dai giovani: “Mercoledì” e “Stranger Things”. Dopo il saluto delle autorità verrà inaugurata nei locali dell’IRCR la mostra “FantaCoppi”, dedicata ai piccioni maceratesi disegnati per l’occasione da alcuni degli artisti ospiti del Festival. Pezzo forte della mostra sarà una tavola originale del grande fumettista Benito Jacovitti, già studente del Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata, nel centenario dalla sua nascita. Il programma pomeridiano proseguirà quindi con ospiti del calibro di Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore per Marvel e DC Comics, Maicol&Mirco autore dei famosi Scarabocchi e con la presentazione di un libro dedicato a Jacovitti per rendergli omaggio in occasione della ricorrenza che lo vede protagonista. Alle 19:30 il talk su un’eccellenza marchigiana: i sintetizzatori che hanno segnato la musica elettronica, con il Museo del Synth Marchigiano curato da Paolo Bragaglia e Riccardo Pietroni insieme alle guest star Gary Stewart Hurst e Fabrice Quagliotti. La serata di sabato, dalle 21:00, sarà all’insegna della fantascienza: in occasione della “Cosmic Night” saliranno sul palco scienziati del calibro di Francesco Tombesi e Giovanni Cantatore, fumettisti, scrittori e il superospite Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Clou della prima giornata del festival, alle 23:00, il live show dei ROCKETS, la band spaziale di pop elettronico che tornerà a Macerata con il look argentato e gli spettacolari effetti speciali, dopo oltre 40 anni dai mitici concerti allo Sferisterio.

Gli appuntamenti di domenica 18 si apriranno con la gara di cosplay e, a seguire, si parlerà di Giappone e anime con Massimiliano De Giovanni mentre alle 18:30 si terrà il concerto dei The Misfits che proporranno le cover delle sigle dei più famosi cartoni animati giapponesi. Alle 21:00 al via la “Gothic Night”, serata in chiave fanta-horror durante la quale la fumettista Lola Airaghi dialogherà di “orrore popolare” e Dylan Dog con l’antropologa Eleonora D’Agostino e con Irene Incarico, esperta di Stephen King. Sullo stesso argomento anche il talk successivo, con gli autori Fabio Camilletti e Fabrizio Foni che, insieme al curatore editoriale della Mondadori Massimo Scorsone, presenteranno un’edizione speciale dei racconti di H. P. Lovecraft, altro celebre autore horror statunitense. A introdurre, intervallare e concludere la “Gothic Night” ci sarà il concerto “disegnato” del Quartetto F.A.T.A., le cui flautiste si esibiranno in una performance con arrangiamenti delle più celebri colonne sonore di film e serie TV a tema mentre artisti ospiti dell’evento vengono ripresi dalle telecamere e mostrati in diretta sullo schermo intenti a disegnare ispirati dai brani musicali.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO AL LINK: https://www.comune.macerata.it/evento/fantamacerata/