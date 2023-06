Fano, dal 2 luglio la Symphony Pop Festival della Sinfonica Rossini

Presso la Rocca e la Corte Malatestiana in programma 9 appuntamenti

FANO (PU) – Presentate presso la Rocca Malatestiana di Fano le iniziative per l’estate 2023 promosse dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini assieme al Comune di Fano, col patrocinio della Regione Marche e del Ministero della Cultura e il sostegno degli sponsor BCC Banca di Credito Cooperativo e Enereco.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Fano, Cora Fattori, e il Presidente e Sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, Saul Salucci, hanno svelato il ricco cartellone della quinta edizione del Symphony Pop Festival, che si sdoppia tra due luoghi suggestivi della città fanese: la Rocca Malatestiana e la Corte Malatestiana.

Costruita per volere dei Malatesta, la signoria che governò la città tra il Trecento e il Quattrocento, la Rocca fanese è in estate una sede ideale per godersi i concerti all’aperto: proprio qui, nel cortile interno, domenica 02 luglio 2023 alle ore 21.00 si aprirà il sipario sul primo segmento del Symphony Pop Festival 2023, che segna il debutto di una nuova formula pensata per il pubblico della Rossini.

Quest’anno, infatti, i concerti “principali” alla Rocca saranno due, ma costituiranno il punto di arrivo di un percorso diviso in tre appuntamenti: ogni concerto prevede infatti una prova aperta, Prova l’emozione, in cui si potrà assistere alle prove dell’Orchestra Sinfonica, una Festa in musica, sul tema del concerto, e infine il Concerto vero e proprio.

Il primo evento è dedicato ad un’isola, i cui simboli sono un fiore bianco e profumato, la mariposa, un uccellino colorato che può vivere solo libero, il tocororo, e la palma reale: Cuba, l’isola caraibica dove sole, mare e barriera corallina ne fanno la meta esotica per eccellenza. Non solo mare, però: Cuba è anche musica e ritmo, tanto che lo strumento tradizionale per eccellenza è la maracas!

Per il viaggio ai Caraibi, la Rossini ha invitato la più famosa cantante cubana in attività, Haila Mompié, soprannominata “la Diva del Pueblo”, attiva in tutto il mondo e pluripremiata in patria: domenica 02 luglio 2023 alle ore 21.00 il pubblico potrà assistere alle prove dell’Orchestra Sinfonica Rossini in “Prova l’emozione: direzione Cuba” (ingresso 5 euro), poi lunedì 03 luglio 2023 dalle ore 21.15 alla Rocca sarà “Festa in Musica: il Sudamerica”, infine martedì 04 luglio 2023 alle ore 21.15 il concerto Haila y Vannia: Sinfonia cubana!, dove la star Haila Mompié sarà sul palco assieme a Vannia Borges e Aned Mota per un omaggio imperdibile alla musica tradizionale e ai successi internazionali nati a L’ Avana ma amati in tutto il mondo (ingresso gratuito).

Lo stesso schema, col programma composto da tre appuntamenti, sarà riproposto nei giorni immediatamente successivi, questa volta in direzione…rock!

Giovedì 06 luglio 2023 alle ore 21.00 torna l’appuntamento “Prova l’emozione: direzione Rock” (ingresso 5 euro), venerdì 07 luglio 2023 dalle ore 21.15 la “Festa in musica” e sabato 08 luglio 2023 alle ore 21.15 avremo “fumo sull’acqua”, meglio noto come “Smoke on the water”, il brano iconico dei Deep Purple!

Alla band inglese è dedicato il secondo evento alla Rocca Malatestiana: nonostante i Deep Purple abbiano cambiato molti elementi e si siano separati per un lungo periodo quasi cinquant’anni fa (19 luglio 1976), il successo mondiale di Child In Time, Burn, Perfect Strangers e, appunto, Smoke On The Water non accenna a diminuire e la nuova formazione sta lavorando al nuovo disco in uscita nel 2024.

Sul palco, oltre all’immancabile firma sinfonica dell’Orchestra Rossini, ci sarà la prog band fanese Odessa, il solista Simone Romanato, che il pubblico della Rossini ha già applaudito nei concerti dedicati ai Led Zeppelin, e il Maestro Roberto Molinelli: compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, violista, è attivo in tutto il mondo e ha collaborato con artisti del calibro di José Carreras, Lucio Dalla, Andrea Bocelli etc

Il concept e i testi del concerto sono di Claudio Salvi, scrittore e giornalista, già firma di numerosi, apprezzatissimi crossover della Sinfonica Rossini. (Ingresso unico 15€).

Da sottolineare la nuova collaborazione con Carnage Collective.

Dal 15 luglio 2023 la stagione estiva si sposta dalle mura della Rocca al centro storico: infatti i tre appuntamenti successivi saranno accolti nel cortile della Corte Malatestiana. Costruita in più riprese, non solo dalla signoria dei Malatesta, la Corte ha l’ingresso sulla piazza principale di Fano, XX settembre, e da quasi 70 anni ospita concerti ed eventi dal vivo, grazie ad un’acustica stupenda, che la rende un teatro all’aperto ideale per ascoltare musica.

Il primo evento alla Corte Malatestiana, sabato 15 luglio 2023 ore 21.15, nasce dall’incontro di due storie, i cui protagonisti sono “Pulcinella e il Gigante”: “Il Gigante egoista” è una composizione del Maestro Danilo Comitini, giovane compositore (1986) che ha all’attivo importanti riconoscimenti e la cui musica viene regolarmente trasmessa dalle principali emittenti radiofoniche ed eseguita in teatri e sale da concerto internazionali. La composizione si ispira all’omonimo racconto di Oscar Wilde, in cui un Gigante molto egoista cambierà la sua natura grazie a un piccolo bambino indifeso, che simboleggia Gesù. Una composizione che sottolinea il passaggio dal buio dell’egoismo e della prepotenza alla luminosa trasparenza dell’Amore umano nel suo aspetto più divino, quello del Perdono.

Pulcinella è invece il titolo della Suite tratta dal balletto a firma di Igor Stravinskij (1882-1971), compositore in continua ricerca, che passò la vita a viaggiare, a sperimentare, a studiare il passato e il presente cercando una strada per il futuro, a cambiare stile mantenendo un’unità stilistica. Pulcinella è un astuto giovane che ottiene l’amore della sua Pimpinella nonostante le insidie di compaesane innamorate e le ire dei rispettivi fidanzati.

L’Orchestra Sinfonica G. Rossini sarà diretta per l’occasione dal Maestro Noris Borgogelli, fanese di nascita e con un’intensa carriera internazionale, mentre le storie di Pulcinella e del Gigante saranno narrate dall’attrice Giulia Bellucci: una serata di fiabe e note (ingresso unico 10€).

Il secondo appuntamento, in programma sabato 05 agosto 2023 ore 19.00 alla Corte Malatestiana, sarà un omaggio ai favolosi quattro baronetti di Liverpool, “The Beatles – Il classico del pop”: la storia di uno dei maggiori fenomeni della musica rock ha inizio proprio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini sul palcoscenico della Woolton Parish Church; ai due si aggiungeranno poi George Harrison e, qualche anno dopo, Ringo Starr. Un gruppo di cui si citano i componenti, perché ogni elemento ha avuto un peso determinante nella strada verso un successo che si potrebbe descrivere anche solo con alcuni titoli di canzoni oggi pietre miliari della storia della musica: Let it be, Imagine, Hey Jude, Yellow submarine…

Tra le mura della Corte Malatestiana le note dei Beatles prenderanno vita con la voce di Clarissa Vichi, cantante che spazia dal soul al funk, dal blues al gospel con passione ed energia: dal 2016 female vocalist dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, e dal 2019 anche dell’ Orchestra Filarmonica di Mosca e dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. In parallelo all’attività di cantante è vocal coach e viene invitata in commissione di concorsi canori nazionali tra cui Tour Music Fest (Festival Europeo della Musica Emergente).

Con lei sul palco l’ensemble di archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e la cover band di Sonàrt, la scuola di musica della Rossini, che continua a formare ed avviare alla carriera giovani strumentisti del territorio. (Ingresso 10€)

Ultimo appuntamento alla Corte Malatestiana per la stagione estiva della Rossini domenica 20 agosto 2023 alle ore 21.15: andrà in scena una fantasia zoologica amata dal pubblico di tutte le età. Nata dalla penna del compositore francese Camille Saint-Saens durante un periodo di riposo a Vienna, fu eseguito per la prima volta in occasione del martedì grasso del 1887 per un pubblico selezionato ad invito: curioso pensare che questa ironica composizione non fu data alle stampe prima della morte di Saint-Saens per esplicita volontà dell’autore, ma, appena pubblicata, ebbe un successo planetario, tanto che oggi è probabilmente una delle opere del francese più eseguite e amate da adulti e bambini.

Diviso in quattordici brevi brani, “Il carnevale degli animali” presenta leoni, tartarughe, volatili e un cigno, ma non mancano pagine ironiche più o meno esplicite: ad esempio il compositore usa il raglio degli asini come beffarda imitazione dei critici musicali, mentre tra gli animali inserisce i… pianisti principianti, i cui esercizi quotidiani assomigliano più a un verso animale che a vera arte!

La musica diventa quindi descrittiva e si avvale di una ensemble strumentale formata da flauto, ottavino, clarinetto, xilofono, celesta, due pianoforti, violino, viola, violoncello e contrabbasso: sul palco la formazione cameristica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini guidata dal Maestro Noris Borgogelli nella doppia veste di direttore d’orchestra e narratore.

Il concerto è inserito nel Carnevale estivo “Un weekend da Vulón” (ingresso 10€).

Il Festival Symphony Pop Festival si avvale della preziosa sinergia della Rocca Malatestiana di Fano, della Fondazione Teatro della Fortuna e degli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

