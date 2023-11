Fano, “Sapori e Aromi d’Autunno 2023”: il 19 e 26 novembre la 35esima edizione

Novità assoluta della nuova edizione, la presenza attiva dell’AST – Pesaro e Urbino con un infopoint dedicato alla nutrizione e al benessere nel piatto

FANO – Da 35 anni per Fano il mese di Novembre è sinonimo di produzione agroalimentare marchigiana di qualità: il Codma di Rosciano, infatti, ospita Sapori e Aromi d’Autunno – Il Salotto del Gusto, una manifestazione che fin dalla sua nascita, nel 1988, rivolge l’attenzione alla qualità dei prodotti gastronomici locali, consigliando regole base per una sana e corretta alimentazione e consumi consapevoli, ma anche alla solidarietà tra istituzioni, associazioni e singoli individui.

Sapori e Aromi d’Autunno è, infatti, un evento nato non solo per valorizzare il territorio, le sue straordinarie biodiversità, le produzioni tradizionali e l’enogastronomia, ma anche un evento finalizzato a promuovere, in un unico imperdibile appuntamento, dove saranno protagoniste le quattro “S.S.S.S”…..i Sapori, lo Sport la Solidarietà e la Salute,

Sapori e aromi vuole rinverdire il ricordo delle sue nobili origini, nate da un gesto di condivisione e sostegno. La prima edizione della manifestazione infatti fu organizzata come scommessa di un gruppo di amici che si adoperò per contribuire, con una raccolta fondi, ad un intervento salvavita di uno di loro, un trapianto di cuore, uno tra i primissimi primi svolti in Italia. Come il trapianto, anche la manifestazione ebbe tanto successo e non contribuì solamente ad aiutare una amico in difficoltà, ma vide la nascita di una tradizione che richiama ancora, dopo tutto questo tempo, migliaia di persone a Fano nel periodo autunnale alla scoperta dei migliori prodotti enogastronomici della Regione Marche. Anche in ricordo di quel gesto, tutt’ora, rivive sotto altre forme di solidarietà, contribuendo, di volta in volta, in occasione di calamità naturali o altri motivi, ad alleviare piccole o grandi necessità. Quindi non solo Sapori ma momenti dedicati allo Sport, Solidarietà e al benessere della Salute, come dimostrato dalla novità assoluta di questa edizione: la partecipazione attiva di AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, impegnata, entrambe le domeniche di fiera, nella divulgazione dei valori nutrizionali e alimentari con iniziative per bambini e adulti. L’iniziativa va ad affiancare altri momenti organizzati dalle varie e numerose associazioni che si alternano nel corso dell’evento, con le tante iniziative in programma.

Così, i prossimi 19 e 26 novembre, come da tradizione, i profumi e i gusti delle squisite eccellenze marchigiane, portate dai migliori produttori della Regione e dai nostri commercianti più qualificati, si faranno di nuovo spazio all’interno di un ricco programma di eventi che comprende assaggi di olio, degustazioni di vini, tartufi, formaggi, salumi e di una estesa gamma di prodotti e arte diffusa.

DOMENICA 19 NOVEMBRE sarà il taglio del nastro, alle 10.00, ad aprire la 35° edizione della più gustosa manifestazione autunnale fanese in concomitanza con la partenza della terza edizione della pedalata “Prima del tempo, va in bici”, pedalata non competitiva per la promozione dell’assistenza domiciliare a favore dei bambini nati prematuri. A seguire, come di consueto, la consegna dei riconoscimenti per il Premio Marche Nostre, iniziativa che da trent’anni premia coloro che si distinguono per il lavoro svolto in favore del territorio.

Dalle 10.30 nello spazio Infopoint AST si alterneranno alcuni interessanti laboratori per bambini:

Il Nasino d’Oro – Gioco olfattivo a premi per riconoscere odori e alimenti (a cura di Olea);

Extravergine? Piacere! – Assaggiatore in erba per scoprire l’olio extravergine di oliva (a cura di Olea);

Il Gioco della Campana della Salute – sfide fisiche e teoria della nutrizione in gioco (a cura di AST – Pesaro e Urbino UOS Nutrizione).

Per tutta la giornata, nello stand dedicato al “BacalàFest” sarà possibile degustare deli assaggi di ricette a base di baccalà a cura di alcuni ristoranti del territorio che aderiscono al progetto “GiroBacalà 2023/2024”

Nel pomeriggio il Salotto del Gusto diventerà protagonista con una serie di incontri dedicati all’enogastronomia locale, di presentazioni ed approfondimenti sulle tradizioni. Alle 15.45 soggetto dell’incontro sarà “la sana alimentazione” con la proiezione video delle Ricette NUTRIPIATTO – Frutta e verdura a cura della Dott.ssa Maria Luisa Lisi e della Dott.ssa Silvia Monaldi – Dietologhe AST Pesaro e Urbino UOS Nutrizione. A seguire, spazio ai funghi, la più rappresentativa delle produzioni autunnali con le “RICETTE DI PINETTO, I funghi a tavola”: presentazione dell’opuscolo edito dalla Venerata Confraternita del Suffragio di Fano e Gruppo Micologico Valle del Metauro a cura di Samuele Gabellini, Pinetto Pompili, (Gruppo Micologico Valle del Metauro) e Francesco Fragomeno (Confraternita del Suffragio). Alle 18.30 si potranno assaggiare sfumature del pregiato vino Pergola Aleatico in abbinamento a pani tipici e oli locali (a cura de “I colori de la staffetta del bianchello e de l’altra staffetta”). A chiusura della giornata non mancherà il tempo dell’aperitivo. Dalle 18.00, infatti, l’associazione “La Via della Seta” organizza “Caldarroste, vin Brulè e maritozzi”, il calore dell’autunno accompagnati da musica e voce.

DOMENICA 26 NOVEMBRE, la seconda ed ultima giornata di Sapori e Aromi d’Autunno, si apre alle 10.00, con la 9° edizione de la “Camminata del Gusto e del Cuore” organizzata da Viandanti dei Sapori, Fondazione Lotta all’Infarto e Fano Cuore: una camminata di 5 km aperta a tutti alla scoperta delle campagne fanesi, occasione per ricordare che, per restare in salute, è importante l’alimentazione sana, ma anche il tempo trascorso all’aperto e una buona abitudine al movimento. Nel frattempo, lo spazio del Salotto del Gusto dell’area interna del Codma ospita “DEGUSTIAMOLI”, una seduta di assaggio professionale riservata agli Assaggiatori O.L.E.A.

Si parlerà poi, alle 15.00, di una tradizione locale molto sentita: LE PIU’ COMUNI ERBE DI CAMPO COMMESTIBILI, da conoscere e cucinare. Un incontro a cura di Samuele Gabellini – Esperto Micologo Gruppo Micologico Valle del Metauro e della Prof.ssa Maria Grazia De Nizza – Insegnante Scienze dell’Alimentazione Istituto Alberghiero Piobbico (PU).

Il pomeriggio del Salotto del Gusto prosegue poi, alle 16.00, con “SAPORI IN RIMA … MARE – MONTI” – OMAGGIO AL POETA ALCEO SAMBUGHI una rassegna-Spettacolo di Poesie dialettali di Fano e zone limitrofe con poesie e versi di Elvio Grilli e Tommaso Berloni, con Massimo Gasperini e Paolo Parenti.

Da non perdere, ovviamente, lo spettacolare appuntamento, alle 17.15 circa, con “UN SALAME DA GUINNES…”, taglio e degustazione di un salume artigianale di alta qualità di oltre 2 metri a cura dell’Az.Agricola Roberti. Chiude, infine la giornata l’aperitivo “Caldarroste, vin Brulè e maritozzi”, il calore dell’autunno accompagnati da musica e voce.

La manifestazione Sapori e Aromi d’Autunno avrà anche quest’anno la sua gustosa appendice gastronomica nei ristoranti della provincia. Dal 19 novembre fino al prossimo 29 febbraio 2024, infatti si svolgerà il BACALA’FEST® 2023/24 – festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino caratterizzato dal percorso gastronomico GIROBACALÀ nei ristoranti locali che propongono piatti di baccalà della tradizione o rivisitati.

Sapori e aromi d’Autunno ..la festa dei Sapori della Città e di un intero territorio.