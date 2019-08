Fano, “Concerti d’organo” a Santa Maria Nuova: l’ultimo appuntamento

Venerdì 30 agosto il “Trio Palladio” con un programma per Oboe, Fagotto ed Organo

FANO – Domani, venerdì 30 agosto, l’ultimo appuntamento della 58° edizione della rassegna dei “Concerti d’organo” a Santa Maria Nuova. La storica manifestazione fanese, che anche quest’anno ha visto crescere la compagine degli appassionati estimatori del repertorio organistico, grazie anche alla varietà delle proposte musicali programmate e dall’altissimo valore degli artisti invitati, propone come concerto di chiusura il “Trio Palladio”, con un interessante programma per Oboe, Fagotto ed Organo.

Formato da apprezzatissimi professionisti veneti – Michele Antonello, Steno Boesso ed Enrico Zanovello all’organo – il Trio propone nel programma di domani una selezione del progetto discografico, di recente uscita, che contiene inedite pagine originali ottocentesche per questa inusuale formazione musicale, tra le quali un bellissimo “Capriccio” per Fagotto e Organo, di Giuseppe Verdi.

Completeranno il programma alcune composizione per organo solo.

La rassegna, a ingresso libero e gratuito, è stata organizzata dal Comune di Fano, Assessorato alla Cultura e Beni culturali in collaborazione con l’Associazione Il Laboratorio Armonico e la Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori e gode del patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche.