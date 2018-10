Expo Elettronica e Ancona Comix&Games, il 13 e 14 ottobre al PalaIndoor

ANCONA – l circuiti Expo Elettronica e Fiere del Fumetto by Blu Nautilus aggiungono la tappa di Ancona al calendario nazionale e approdano nelle Marche, sabato 13 e domenica 14 ottobre.

La formula collaudata di due eventi in uno, Expo Elettronica e Ancona Comix&Games, elegge il PalaIndoor di Ancona come nuova location del centro Italia.

Expo Elettronica è la mostra mercato di informatica, elettronica, componentistica e molto altro, occasione imperdibile per acquisti high tech a low cost, dove tentare il grande affare per rinnovare, implementare o sostituire i vari device di casa e ufficio o fare scorta di tutti quei materiali consumer indispensabili al nostro quotidiano.

Alla mostra mercato, si affianca, come da tradizione, il mercatino dell’usato elettrico elettronico, tante occasioni dal passato prossimo per chi sappia cogliere il valore di supporti, hardware, componentistica, radiantismo, ormai al di fuori del mercato.

Ripartono dal PalaIndoor le Olimpiadi robotiche, un progetto educational nato per avvicinare il mondo delle scuole agli eventi di elettronica organizzati da Blu Nautilus, in collaborazione con il Makerslab di Forlì. In programma 8 tappe, da ottobre a maggio, in cui gli Istituti aderenti si sfidano in diverse tipologie di gare, dove protagonisti sono i robottini costruiti dagli studenti ed insegnanti, grazie agli strumenti forniti dall’Organizzazione…un momento ludico ma altamente educativo.

Guest star della kermesse: LaSabri, la youtuber più amata del web, che incontra i followers durante la due giorni anconetana.

Da non perdere, il divertimento virtuale e non con i simulatori di guida, le postazioni VR e gaming, nell’area AK informatica by P&C Computer, dove acquistare anche le ultime novità in termini di periferiche da gioco.

La seconda anima dell’evento è Ancona Comix&Games la kermesse a base di fumetti, comics, manga, cosplay, giochi oltre a eventi, contest, show, ospiti ed esibizioni. Qui il settore commerciale è interamente dedicato al mondo dei fumetti, manga, anime, modellini, action figures, comix, proiezioni di anime giapponesi, telefilm, videogiochi, retrogames, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, role playing games.

Ancona Comix&Games ospita La Fantafiera, l’importante fiera ludica, realizzata da Dadi e Mattoncini dedicata al gioco a 360 gradi, con area LEGO, giochi da tavolo, realtà aumentata e virtuale e molto altro ancora.

Ancona Comics si avvale della preziosa collaborazione de La Scuola di Fumetto Marche. La Scuola si trasferisce in fiera, nei due giorni di manifestazione, con laboratori di fumetto aperti a tutti ed interamente gratuiti e presenta un parterre di ospiti illustri.

Fabrizio Faina, fondatore della scuola, in tandem, con Mauro Salvatori, disegnatore e illustratore di fama, ha realizzato il visual ufficiale di Ancona Comics.

Federica di Meo, Manola Caprinio e Sergio Cabella sono altri talenti del mondo del fumetto che sarà possibile incontrare al PalaIndoor.

Tutti gli amanti del fumetto non possono perdersi la Self Area Autoproduzioni, sezione dedicata ai produttori indipendenti, che regala spazio a realtà meno conosciute ma di grande valore, realizzata in collaborazione con la Dada Editore, casa editrice presente in fiera, con le proprie pubblicazioni.

Ancona Comix & Games è una dream box con spazio per importanti gare Cosplay, tornei di giochi di carta e di ruolo, nonché corner per il gioco virtuale, novità 2018, l’evento in collaborazione con KST – Kpop Show Time, incontri, raduni, random dance dedicate al mondo Kpop e la proiezione del film Halloween behind the mask, ospiti il regista Luca Pincini e l’attrice Pamela Brega (www.cut-up.it) per tutti gli horror addicted.

Appuntamento al PalaIndoor, per scoprire tutte le anime di Expo Elettronica e Ancona Comics&Games!

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 9 alle 18

Luogo: PalaIndoor, Via della Montagnola 72, Ancona

Ingresso: intero € 7,00 ridotto € 5,00

Organizzazione: Blu Nautilus Srl Info: 0541439573; www.expoelettronica.it