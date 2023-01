Epifania 2023, le iniziative odierne a San Severino Marche

A Serralta festa per i più piccoli e assegnazione del premio “Il serraltano dell’anno”; in centro il ritorno del Presepe vivente

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, venerdì 6 gennaio 2023, la Città di San Severino Marche saluta l’Epifania con una serie di iniziative che si concluderanno, nel pomeriggio, per le vie del centro storico con il ritorno, nella zona di San Lorenzo, del tradizionale Presepe vivente delle Marche, giunto alla 58esima edizione.

Ad anticipare gli eventi del pomeriggio sarà, in mattinata dopo la santa messa delle ore 11, la venuta della Befana nella chiesa del Torrone, nella frazione di Serralta.

Il Comitato di frazione ha organizzato una festa per i più piccoli insieme alla consegna del calendario 2023 e all’assegnazione del premio “Il serraltano dell’anno”.

Nel pomeriggio invece, a cura dell’associazione Pro Castello, del rione Di Contro, della Pro Loco e del Comune di San Severino Marche verranno allestite, a partire dalle ore 14,30, alcune scene del presepe vivente tra le vie e i vicoli del centro storico.

Il percorso prevede la partenza da piazza Del Popolo, di fronte alla concattedrale di Sant’Agostino. Si prosegue per via Delle Piagge per poi fare visita alla Natività nella cripta della basilica di San Lorenzo in Doliolo dove, alle 16,30, si terrà la benedizione del bambinello. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata all’8 gennaio. L’ingresso è libero.

Nella suggestiva cornice di piazza Del Popolo l’arrivo della Befana è atteso per le 16,30. L’appuntamento sarà allietato dalla musica e dall’intrattenimento di Multiradio e da giostrina per i più piccoli.

Intanto, a Cesolo, si può ancora visitare la Mostra itinerante di presepi a cura dell’associazione Pro Cesolo mentre nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo, viene ancora ospitata, con apertura dalle ore 17 alle 19,30, la Mostra di presepi e dipinti della Natività a cura dell’associazione Del Colle di Colleluce.

Le iniziative per l’Epifania si concluderanno con la proposta dei Teatri di Sanseverino: sabato 7 gennaio, alle ore 21 a teatro Italia con ingresso libero Concerto con il coro Tourdion Ensemble del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”.