Cupra Marittima, il 28 ottobre appuntamento con “Salute in cammino”

Alla vigilia della Giornata mondiale dell’Ictus ,per ribadire l’importanza di corretti stili di vita, si effettuerà una camminata attraverso il parco archeologico e sentiero naturalistico

CUPRA MARITTIMA (AP) – Dalla collaborazione tra la locale amministrazione comunale, assessorato allo sport, e U.S. Acli Marche, prenderà il via domenica 28 ottobre il progetto “Sport senza età” cofinanziato dall’Asur Marche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118/2017. Si tratta di una iniziativa di promozione della salute che sta toccando vari punti del territorio regionale coinvolgendo centinaia di persone in tante forme di attività fisica.

Il programma della prima giornata del progetto prevede un primo appuntamento con “Salute in cammino Cupra Marittima” alle ore 9,30 con partenza davanti al parcheggio del Ristorante Morrison’s in via Santi 1. Sarà effettuata una camminata attraverso il parco archeologico e sentiero naturalistico verso Cupra Marittima.

“Mi auguro – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Cupra Marittima Alessandro Carosi – che ci siano adesione ed interesse da parte dei cittadini. Abbiamo aderito e sostenuto questo progetto perché ritengo fondamentale la pratica delle varie discipline sportive al fine dell’ottenimento del benessere psico fisico dell’individuo proprio come gli indirizzi regionali del progetto prevedono. Proprio per questo ci impegniamo ancora di più a favorire la pratica dell’attività sportiva di cittadini di ogni età organizzando quella più adatta a ciascuno. Questo progetto va proprio verso questa direzione”.

Un particolare importante è quello relativo al fatto che la manifestazione di Cupra Marittima si svolge alla vigilia della Giornata mondiale dell’ictus in programma il 29 ottobre. Vale la pena di sottolineare, infatti, che vari studi scientifici hanno evidenziato che l’attività fisica di grado moderato (come ad esempio una camminata) ha un effetto favorevole sulla prevenzione dell’ictus.

Maggiore è la frequenza dell’attività fisica e maggiore è l’effetto positivo. Per informazioni sull’iniziativa, a cui si può partecipare gratuitamente e alla cui realizzazione sta partecipando anche Qualis Lab – Analisi Cliniche, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, le pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche o Salute in cammino oppure chiamare il numero 3442229927.