Covid 19 nelle Marche, aggiornamento del 17 aprile 2020

Il numero di dimessi o guariti sale a 1726;calano i ricoveri in terapia intensiva e semi-intensiva

ANCONA – Il Gores ( il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) ,oggi, 17 aprile 2020,alle ore 12.00, ha comunicato l’aggiornamento dei dati sulla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

Sale a 1726 il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani, nelle ultime 24 ore, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

933 sono i ricoverati ,di cui 94 in terapia intensiva ( ieri erano 102) , 205 in semi-intensiva(ieri erano 214) .Alla luce del miglioramento di diversi pazienti, cresce il numero dei degenti in area post-critica da 231 a 241 ; i pazienti in reparti non intensivi sono 393.

I contagiati sono 5668 su 24730 casi diagnosticati, di cui 2224 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 7882 (3.507 con sintomi e 4.375 asintomatici) .In isolamento in casa 1247 operatori sanitari.