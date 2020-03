Covid 19, sicurezza lavoratori: controlli e verifiche della Regione Marche

Predisposta una check list per le imprese

ANCONA – Per il rispetto della sicurezza Covid 19 dei lavoratori all’interno delle imprese, la Regione Marche, come preannunciato ieri dal presidente Luca Ceriscioli, sta mettendo in atto una serie di controlli e di verifiche. Si effettueranno ispezioni mirate a campione o su segnalazione e a tal fine è stata predisposta una check list, che si rende nota, in quanto, afferma il presidente, “è utile alle imprese per comprendere se sono a norma rispetto alla sicurezza sanitaria ed è utile ai lavoratori, perché li rende ulteriormente consapevoli rispetto ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro”.