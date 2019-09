Cossignano, il 22 settembre “Cammina con noi!”

COSSIGNANO (AP) – L’Amministrazione comunale di Cossignano ha aderito alla Settimana europea della mobilità sostenibile attiva e sicura che si svolgerà dal 16 al 22 settembre e che la Regione Marche coordina per dare visibilità unitaria a tutte le iniziative.

Lo slogan scelto per il 2019 è Cammina con noi! (Walk with us!) e punta l’attenzione sulla sicurezza degli spostamenti a piedi (o in bicicletta) e sui benefici che ne derivano per la nostra salute, l’ambiente e anche per il portafoglio: queste attività sono infatti a emissioni zero e contribuiscono a mantenere il cuore e il corpo in salute, oltre a farci risparmiare i costi di altri mezzi di spostamento.

Domenica 22 settembre 2019, alle ore 9.15, con raduno al Piazzale Europa, è organizzata una camminata naturalistica a partecipazione gratuita di circa 6 km alla scoperta del territorio di Cossignano.

Il rientro dall’escursione è programmato per le ore 11.45 circa. Si raccomandano un abbigliamo comodo e delle scarpe adeguate.