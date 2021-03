Coronavirus nelle Marche, i dati di oggi 25 marzo 2021

Nelle Marche 621 casi positivi rilevati su 3162 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19

Dati in Italia

ANCONA – Attraverso i dati e i grafici di MarcheNews24.it, relativi a oggi, giovedì 25 marzo 2021, andiamo a esaminare l’andamento dei contagi Covid 19 nella regione Marche.I risultati dei test delle ultime 24 ore sono i seguenti: 621 casi positivi su un totale di 3162 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza di 19,6% (ieri 19,4%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è invece di 10,9 %( ieri 9,9%).

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus si apprendono dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5697 tamponi: 3162 nel percorso nuove diagnosi (di cui 980 nello screening con percorso Antigenico) e 2535 nel percorso guariti .

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 621 (133 in provincia di Macerata, 225 in provincia di Ancona, 138 in provincia di Pesaro-Urbino, 54 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (74 casi rilevati), contatti in setting domestico (168 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (183 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 182 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 980 test e sono stati riscontrati 77 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.”

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre 2020 – 25 marzo 2021 nelle Marche

Aggiornamento Gores ore 12.00 (sono aggiornati solo i dati delle province, gli altri a metà giornata)

71.845 il numero di dimessi o guariti

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 24 marzo 2021,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

71.845 (ieri 71.366) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

959(+14) sono i ricoverati ,di cui 156(+10) in terapia intensiva con 13 nuovi ingressi , 209(-10) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 594(+14).I dimessi sono 41.

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche ,in data 24 marzo 2021, è del 62%(ieri 61% ) mentre in Italia è del 39%( come ieri ).

La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche è del 59% ( ieri 64% ) in Italia del 43% (come ieri ).

Dall’inizio di marzo si è avuto un aumento considerevole nella occupazione di letti in area critica:la regione Marche è passata dal 32% al 62% .

Ricordiamo il decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020 individua la soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche ( malattie infettive, medicina generale e pneumologia).

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva nelle Marche 3 dicembre 2020 – 24 marzo 2021.

Da notare che dall’inizio di marzo sono aumentati gli ingressi in intensiva con una media di 10 pazienti al giorno.

La somma algebrica tra ingressi e uscite (deceduti+ guariti) dalla terapia intensiva nelle 24 ore che viene fornita dai bollettini , non ci dà l’idea di quanti in realtà siano entrati nel reparto critico e quindi non fornisce informazioni sull’evoluzione dei contagi.Il numero assoluto di ingressi in un giorno invece permette di capire come evolve la diffusione del virus e di valutare se le misure di contenimento adottate in un certo lasso di tempo siano state o meno utili a rallentare la crescita dei nuovi positivi.E’ sicuramente un dato fondamentale e più efficace di altri parametri per valutare come sta il sistema sanitario regionale.

I casi riscontrati positivi ai test sono 85.096 su 594.009 casi diagnosticati, di cui 9.137 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 20.096 di cui 8.871 con sintomi e 11.225 asintomatici.In isolamento in casa 393 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 28.527 si riferiscono alla provincia di Ancona, 18.231 a quella di Pesaro-Urbino ,17.554 alla provincia di Macerata,8.881 a quella di Fermo, 8.702 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 3.180 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia

L’11 marzo la provincia di Fermo supera gli 8.000 casi.Il 13 marzo la provincia di Ascoli supera 8000 casi.Il 18 marzo i casi fuori regione superano i 3000.Il 21 marzo la provincia di Macerata supera 17.000 casi.Il 23 marzo la provincia di Ancona supera i 28000 casi.Il 24 marzo la Provincia di Pesaro Urbino va oltre i 18.000 casi.

Aggiornamento Gores ore 18.00 sui decessi (dati di ieri)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 15 decessi . Tutte le persone decedute presentavano patologie pregresse.

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 2.549 così ripartite nelle varie province:

883(+3) persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino, 774(+8) in quella di Ancona, 428(+1) in quella di Macerata, 240(+1) in quella di Fermo ,199(+2) in quella di Ascoli Piceno e 25 (=)erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 82 anni; il 96,9 % soffriva di patologie preesistenti.

I dati nazionali odierni saranno aggiornati intorno alle ore 17.00

DATI ITALIA

Dal bollettino quotidiano di oggi, 24 marzo 2021, del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia. Sono 21.267 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore , per un totale di 3.440.862 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 363.767 complessivi ( test molecolari + test rapidi antigenici). L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati è 5,8 % ( ieri 5,6% ).

Dal 15 gennaio il bollettino riporta anche i test rapidi antigenici.

Il numero dei decessi è 106.339(+460), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 3.588 (+42 ) con 300 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 28.438(+10), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 529.282. I guariti sono 2.773.215(+20.132). Sono 561.308(+654) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 – 24 marzo 2021 in Italia.

Dal 15 gennaio sono conteggiati anche i test rapidi antigenici che prima non venivano presi in considerazione.

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 24 marzo 2021.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva 3 dicembre 2020 – 24 marzo 2021 Dati e grafici in aggiornamento