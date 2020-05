Coronavirus Marche, dati e notizie del 19 maggio 2020

Solo 5 nuovi casi.Sale a 6683 il numero dei campioni totali positivi al Coronavirus.Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri

ANCONA – Oggi,martedì 19 maggio 2020, i risultati delle analisi sui tamponi effettuate nelle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su 680 campioni analizzati 5 risultano positivi con una incidenza dello 0,73 % di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.Ricordiamo che ieri l’incidenza era stata del 3,42 %.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19.

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6683 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 56668 campioni testati.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori degli ultimi giorni rientrano nell’ottica del rallentamento della curva epidemiologica. Dal 18 aprile infatti gli incrementi giornalieri oscillano dall’1% al 6% segno che il contagio sta perdendo vigore. Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dal calo di terapie intensive e nuovi ricoveri.Siamo sulla strada giusta,ma bisogna continuare a rispettare regole e restrizioni affinché si possano avere risultati sempre più confortanti.

Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri nelle Marche nel periodo 4 marzo – 19 maggio 2020.

Si ricorda che è attivo il Numero Verde 800 936 677 della Regione Marche per informazioni sull’emergenza Covid-19.

Nelle Marche prenderà il via la sperimentazione della terapia al plasma anti Covid-19, che utilizza il plasma da donatori guariti da Covid 19 come cura precoce per pazienti con polmoniti da Sars Cov2.

Il protocollo di attuazione si chiama Tsunami (Trasfusion of convalescent plasma for early treatment of pneumonia due to Sars Cov2) ed è stato approvato dal Comitato etico nella seduta del 12 maggio 2020.

Le Marche partecipano a uno studio multicentrico che ha come capofila la Regione Toscana e che coinvolge anche la Campania, il Lazio, l’Umbria e la Sanità militare. I Poli di reclutamento marchigiano coprono l’intero territorio marchigiano: saranno il Servizio di Medicina trasfusionale di Ancona, di Pesaro e di Fermo, perché qui sono agganciate le unità operative di Malattie infettive. Per agevolare i candidati donatori sarà possibile recarsi anche in uno dei dodici servizi trasfusionali regionali per un prearruolamento e successivo invio degli idonei ai tre Poli di riferimento.

La Giunta Regionale, nella riunione del 15 maggio 2020, ha approvato il Rendiconto 2019 e a seguire le “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia, il lavoro ed il welfare connesse alla emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza della Regione Marche”.

Si tratta di una manovra straordinaria, che stanzia risorse per complessivi € 201 milioni.

Il 18 maggio è stato approvato il Piano territoriale per la riapertura graduale dei centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari.

