Coronavirus, Marche: i dati del 14 giugno 2020

Su 585 campioni testati,nelle ultime 24 ore, si registrano 4 casi positivi : uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Fermo e due in provincia di Macerata

ANCONA – Oggi,domenica 14 giugno 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 585 nuove diagnosi effettuate sono stati riscontrati 4 nuovi casi positivi; l’incidenza di positivi rispetto a quelli giornalieri testati è dello 0,68 % (ieri era dello 0,37%) .

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e che ha precisato:

“Oggi sono stati processati in totale 1046 tamponi, di cui 585 del percorso nuove diagnosi e 461 del percorso guariti. 4 casi positivi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Fermo e due in provincia di Macerata”.

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6758 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 73298 campioni testati totali.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori sono molto vicini all’azzeramento delle nuove diagnosi. Nel mese di maggio e nei primi giorni di giugno gli incrementi giornalieri hanno oscillato dallo 0,00% al 3,42% segno che il contagio ha perso vigore.Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dall’azzeramento delle terapie intensive.

Si ricorda che è attivo il Numero Verde 800 936 677 della Regione Marche per informazioni sull’emergenza Covid-19.

L’8 giugno 2020, è stato approvato dalla giunta regionale il Programma promozionale turistico 2020 che si pone strategie e obiettivi concreti e puntuali elaborati a inizio anno, ma rimodulati nel corso dell’emergenza sanitaria che ha colpito più duramente il comparto turistico e che disporranno tra risorse del bilancio regionale e fondi POR FESR 2014-2020 di 22 milioni e 270 mila euro di dotazione finanziaria per essere realizzati.

“Ripartiamo dal turismo e con il turismo –ha affermato il presidente Luca Ceriscioli – da dove ci eravamo lasciati prima del Covid, con l’ottimo riconoscimento Marche Best in Travel 2020 di Lonely Planet e moltissime iniziative e progetti in cantiere. Il turismo per noi è una ricchezza importante anche in termini di addetti, e quindi di possibilità di lavoro. Non ultimo, il turismo è una risorsa non delocalizzabile. Quindi investire sul turismo significa creare valore stabile per il nostro territorio.”

L’8 giugno è partita ufficialmente la sperimentazione nelle Marche di App Immuni.

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato il decreto con cui, a partire dal 15 giugno 2020, possono riprendere le attività relative a spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche, teatri, sale da concerto, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti.

Notizie in aggiornamento