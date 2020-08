Corinaldo, successo per l’Orienteering nella Selva di Boccalupo

Sabato 29 agosto si replica: prima tappa il labirinto di mais di Senigallia, a seguire, seconda tappa, il centro storico di Corinaldo

CORINALDO – Una sinergia vincente quella tra il Comune di Corinaldo, la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) Marche, il Picchioverde asd e l’HORT. Venerdì scorso, nella Selva di Boccalupo (ex parco del Geofisico) si è svolto il primo appuntamento dedicato all’orienteering.

“Per la prima volta la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) entra nella provincia di Ancona e lo fa a Corinaldo– racconta con orgoglio uno degli organizzatori,delegato FISO per la regione Marche, Matteo Dini– Venerdì scorso abbiamo predisposto il percorso e il labirinto. Era molto caldo ed essendo una nuova iniziativa fuori dai classici itinerari turistici, ci aspettavamo ben pochi partecipanti, ma ci siamo piacevolmente ricreduti: tanta curiosità, entusiasmo e partecipazione da parte di persone di tutte le età”. Continua: “Gli ultimi iscritti sono arrivati quando ormai era buio e stavamo smontando, ma abbiamo deciso di rimettere alcune lanterne per non privarli del motivo per il quale erano venuti. Un successo dovuto alla collaborazione tra il Comune di Corinaldo, il Picchioverde, società di riferimento del centro Italia e la HORT Labirinto di Senigallia che si appresta a diventare il nuovo punto di riferimento federale della provincia di Ancona.”

“Abbiamo gettato le basi per poter accogliere, ogni volta che ne avremo la possibilità, una nuova disciplina sportiva, l’orienteering, una nuova forma di aggregazione circondati dalla natura- la riflessione dell’assessore alle Politiche turistiche, animazione territoriale e associazionismo Giorgia Fabri- Per questo siamo partiti con una data zero nella Selva di ªBoccalupo dove, grazie anche alla sinergia con il Motoclub “Matti di Corinaldo” che gestisce l’area, abbiamo rivalutato e riempito di contenuto un’ampia area verde. Un prossimo incontro è in programma il 29 agosto in collaborazione con “Il Borgo e il Mare”, l’iniziativa turistica culturale che lega Corinaldo e Senigallia, entroterra e costa.”

“Rinsaldiamo la collaborazione con il Comune di Corinaldo e HORT sabato 29 agosto: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 saremo all’interno del labirinto di mais di Senigallia e, a seguire, dalle 19.00, nel centro storico di Corinaldo”, conclude Matteo Dini.