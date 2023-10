Corinaldo, “Settimana Gorettiana”: dal 12 al 16 ottobre 2023

In programma iniziative civili, culturali e religiose in occasione del 133° anniversario della nascita della Santa

CORINALDO – Dal 12 al 16 ottobre 2023 Corinaldo presenta la Settimana Gorettiana, in occasione del 133° anniversario della nascita di Santa Maria Goretti. Un programma di iniziative civili, culturali e religiose dedicate alla memoria della Santa, realizzate in collaborazione al Centro Studi Internazionale sulla donna a lei intitolato, alla Parrocchia e alle associazioni del Comune.

Il Centro Studi Internazionale S. M. Goretti nasce con la volontà di far conoscere la figura della Santa bambina e, allo stesso tempo, per compiere un lavoro di sensibilizzazione sul tema della condizione femminile e del ruolo della donna nella società attuale.

Le iniziative in ricordo della Santa, nata a Corinaldo il 16 ottobre 1890, si aprono giovedì 12 alle 21.00 con il convegno “IL DESTINO DELLA PICCOLA MARIA un dialogo sulla vita all’inizio del ‘900 e sulla storia di Marietta” con interventi di Antonio Perticarini, Massimo Bellucci e Padre Giovanni Alberti. Modera l’incontro Myriam Fugaro – Coordinatrice del Centro Studi. Si prosegue venerdì 13 con l’Adorazione Eucaristica presso il Santuario. Ricco il programma di sabato 14 ottobre con una visita guidata al Centro Storico che toccherà anche i luoghi gorettiani. Nel pomeriggio apertura della mostra fotografica MEMORIA POPOLARE E SANTITÀ presso la Sala Carafòli. Chiusura serale presso il Santuario con il concerto dei cantori della Cappella Musicale Cattedrale di Macerata accompagnati all’organo da Andrea Campolucci. Domenica 15 in Piazza Il Terreno spazio, per tutta la giornata, al mercatino di prodotti tipici e artigianato. In mattinata il momento istituzionale con il corteo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e l’animazione delle Associazioni Araba Fenice e Combusta Revixi. Il corteo si concluderà al Santuario per la celebrazione della Messa Solenne. Nel pomeriggio laboratori per bambini, visita guidata al Centro Storico e parata del Corpo Bandistico di Corinaldo. Alle 17.30 la Sala Riunioni del Palazzo MA ospita la tavola rotonda MEMORIA POPOLARE E SANTITÀ legata alla mostra omonima con interventi di esperti dell’immagine e del territorio. Chiusura lunedì 16, giorno dell’anniversario della nascita della Santa, con la celebrazione religiosa finale alla Casa Natale di S. M. Goretti dove il Vescovo di Senigallia celebrerà la Santa Messa.

La Settimana Gorettiana è un evento di comunità che riunisce in un articolato programma appuntamenti sia culturali che religiosi dedicati a Santa Maria Goretti e alla figura della Donna.

PROGRAMMA

Giovedì 12 ottobre

ore 21.00

Sala Consiliare “A. Ciani” Palazzo Comunale

IL DESTINO DELLA PICCOLA MARIA un dialogo sulla vita all’inizio del ‘900 e sulla storia di Marietta

L’EMIGRAZIONE DALLE MARCHE ALL’INIZIO DEL ‘900

Antonio Perticarini

LA VITA NELLE CAMPAGNE MARCHIGIANE

Massimo Bellucci

LA VITA DELLA PICCOLA MARIA

Padre Giovanni Alberti

Modera la serata Myriam Fugaro – Coordinatrice del Centro Studi Internazionale “S. M. Goretti”

Venerdì 13 ottobre

ore 21.15

Santuario S. Maria Goretti

ADORAZIONE EUCARISTICA animata dal R.n.S. diocesano

Sabato 14 ottobre

ore 10.00

VISITA GUIDATA al Centro Storico di Corinaldo (prenotazione Ufficio IAT)

dalle 17.00 alle 19.00

Sala Carafòli

MEMORIA POPOLARE E SANTITÀ Mostra fotografica collettiva a cura di Marcello Sparaventi – Centrale Fotografia

ore 21.15

Santuario S. Maria Goretti

MATER CHRISTI

L’anno liturgico alla luce della Vergine Maria Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata

Carlo Paniccià direttore

Andrea Campolucci organo

Domenica 15 ottobre

dalle 10.00 alle 19.00

Piazza Il Terreno

MERCATINO ARTIGIANALE E PRODOTTI TIPICI

ore 10.00

Palazzo Comunale

Accoglienza Delegazioni e autorità

ore 10.30

CORTEO ISTITUZIONALE fino al Santuario di Santa Maria Goretti in occasione della Messa Solenne delle 11.15 con l’animazione delle associazioni Araba Fenice, Combusta Revixi

ore 11.15

Santuario S. Maria Goretti

MESSA SOLENNE

dalle 15.00 alle 19.00

Piazza Il Terreno

LABORATORI PER BAMBINI a cura di CORILAB

ore 15.30

VISITA GUIDATA

al Centro Storico di Corinaldo (prenotazione Ufficio IAT)

ore 16.00

Loggiato Comunale e Centro Storico

PARATA DEL CORPO BANDISTICO CITTÀ DI CORINALDO

dalle 17.00 alle 19.00

Sala Carafòli

MEMORIA POPOLARE E SANTITÀ Mostra fotografica collettiva a cura di Marcello Sparaventi – Centrale Fotografia

ore 17.30

Sala conferenze Centro Studi MA

Dalla mostra MEMORIA POPOLARE E SANTITÀ Tavola rotonda con le foto degli artisti in mostra e gli interventi di esperti dell’immagine e del territorio: Claudio Cesarini, Fabio Ciceroni, Dario Cingolani, Luciana Fratini, Rinaldo Morbidelli. Lettura di Antonella Sabatini.

Lunedì 16 ottobre

ore 21.00

Casa Natale di S. Maria Goretti

SANTA MESSA celebrata dal Vescovo di Senigallia

Funzioni religiose tutti i giorni – www.parrocchiacorinaldo.it

