Corinaldo, “Per Terra”: camminata in compagnia di Paolo Piacentini

Alla manifestazione prevista il 4 settembre 2021 parteciperà Paolo Piacentini, presidente Federtreck, uno dei maggiori esperti di cammini in Italia

CORINALDO (AN) – Sabato 4 settembre, alle ore 17,30, con partenza dalla Fontana in viale Dietro le Monache, ci sarà una Camminata “Pensante” in compagnia di Paolo Piacentini; insieme a Giuseppe Falcinelli (camminatore, guida Aigae, Coordinatore del progetto ed organizzatore dell’evento). Chiacchierata condotta da Massimo Bellucci, (promotore del progetto Memoteca di Ge.St.o) si parlerà del senso di vivere oggi in un piccolo paese, delle aree interne, del legame con la terra, su come si possono riscoprire pratiche di cura, esercizi di gentilezza che sono necessari soprattutto in tempi difficili complicati come questo. E ovviamente sul significato del camminare come pratica culturale rivolta ad una diversa lettura del paesaggio: “Sono felice di partecipare a questa bellissima camminata conviviale. Riflettere in cammino è la cosa di cui abbiamo più bisogno oggi”, ha affermato in proposito Paolo Piacentini.

L’evento “Per Terra” nasce da un’idea semplice ma nello stesso tempo un po’ folle: guardare ciò che abbiamo, i borghi, i campi, gli alberi, la terra appunto. Osservare, farne esperienza e cominciare a costruire una nuova sensibilità a partire dalla bellezza che ci circonda e che a volte dimentichiamo. La camminata, inserita all’interno di numerose proposte, vede il coinvolgimento di tante persone, tra cui professionisti, educatori e guide, tra cui diversi guide ambientali AIGAE che concede il patrocinio all’Evento.

Dichiara Giuseppe Falcinelli, “sono entusiasta che Paolo Piacentini abbia accolto fin da subito il nostro invito. Preziosa e speciale la sua partecipazione, che contribuisce ed arricchisce i passi e le riflessioni che faremo insieme durante Per Terra. Grazie a Massimo, amico e compagno di passeggiate e di iniziative che lui da sempre coltiva.

Ricordo che Per Terra non è solo una giornata di Festa ma anche un semino ed un percorso lento, semplice, fatto di quotidiano e di tanta gente, di comunità, che parte da e vuole arrivare lontano, con cuore, testa e cura.

Quest’anno, tra i tanti cammini che ho fatto, sono stato fortunato, perché nonostante la pandemia e le problematiche, lo scorso settembre ho avuto la possibilità di risalire a piedi la valle del Metauro partendo da Corinaldo per giungere alla Verna e di recente in giugno ho ripercorso tutto il Cammino di San Benedetto che nel 2018 avevo raggiunto sempre da Corinaldo.

In queste esperienze fatte di incontri, storie, ambienti e persone fantastiche, insieme ai tanti passi e scarpinate condivise ad altri amici, ci sono le radici di Per Terra e sono proprio le parole di Paolo che vorrei riportare per sottolineare l’importanza della sua presenza.

Qualcuno questi giorni al “Branco di Per Terra”, ha fatto il miglior complimento che potessimo ricevere, scrivendoci : “Ci dovrebbe essere un “Per Terra” in ogni paese “ – (e fortunatamente tante iniziative simili esistono già). Aggiungerei, soprattutto nelle Marche, e lo riscrivo oggi, nella notte del 24 agosto.”

Da “Appennino atto d’amore” di Paolo Piacentini, regalatomi da Monica, un’Amica, anch’essa ideatrice di Per Terra, al ritorno dal penultimo cammino….

“Chi decide di conoscere un territorio con la forza delle gambe, del cuore e della mente si connette con la parte più profonda degli elementi naturali: entra in empatia con se stesso e con il mondo. Quando calpestiamo per giorni il suolo, sospesi tra terra e cielo, non possiamo aver voglia di distruggere quello che vediamo ma disponiamo l’animo all’accoglienza dell’infinito, che vuol dire distacco dal possesso e amore per la fruizione sobria di quello che la Terra dona.”

L’evento, sostenuto dal comune di Corinaldo, Asa Ambiente e Asur Marche con il Serv. Terr. delle Dipendenze Patologiche di Senigallia in collaborazione con la coop. Soc. Polo 9 del DDP dell’AV2, si compone di decine di iniziative, le più varie: camminate a tema, escursioni in bici e a cavallo, laboratori, incontri, spettacoli teatrali ecc. Presso il sito www.per-terra.it e presso i canali social sarà a breve disponibile il programma dettagliato. All’iniziativa hanno aderito decine ristoranti, aziende agricole, bar, cantine, osterie, negozi, associazioni e altre attività, ognuna con proprie proposte.

Nell’ambito della manifestazione, questa camminata particolare, caratterizzata dalla partecipazione di Paolo Piacentini, rappresenta l’occasione per dialogare con tutti i partecipanti, senza la mediazione di uno schermo, lontani da forzate contrapposizioni, coltivando uno sguardo diverso sui nostri luoghi, mossi da curiosità, lasciandoci guidare dai propri passi attraverso la bellezza semplice, ma spesso ignorata, che ci circonda. Ricordiamo che le tutte le informazioni le potrete trovare visitando i nostri spazi web o contattandoci ai seguenti indirizzi, inoltre per partecipare sarà necessario scaricare ed iscriversi con l’APP dedicata alla manifestazione:

sito web www.per-terra.it

email info@per-terra.it

tel 335 186 9869

pagina facebook www.facebook.com/PerTerra.Corinaldo/