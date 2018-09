Corinaldo, corso di formazione gratuito sulla parità di genere

Nell’ambito del progetto GE.NE.RE. il 6 ottobre a Trecastelli e il 7 ottobre a Corinaldo gli appuntamenti formativi.Le iscrizioni entro il 28 settembre

CORINALDO (AN) – Si svolgerà nel Centro di Aggregazione Giovanile CoriLab di Corinaldo e nel Centro di Aggregazione Giovanile di Trecastelli (ex sede municipale di Castel Colonna) di Trecastelli, nel weekend di sabato 6 domenica 7 ottobre 2018, il corso di formazione gratuito sulla parità di genere.

Il corso della durata di 16 ore è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno un ruolo educativo (insegnanti, educatori professionali, educatori Scout, educatori Azione Cattolica, etc.) o vorrebbero averlo.

Il corso intende analizzare sia gli aspetti legati alla parità di genere (forme di violenza e discriminazione), sia gli strumenti che un educatore mette in campo al momento del primo contatto con l’altro.

Programma delle due giornate:

Sabato 6 Ottobre (Trecastelli): “Gli aspetti culturali del sessismo: discriminazione delle donne, discriminazione degli uomini e analisi degli stereotipi di genere.”

Domenica 7 Ottobre (Corinaldo): “Dalla discriminazione alla Violenza: forme, manifestazioni e analisi del ‘ciclo della violenza’.”

I partecipanti, massimo 25, saranno coinvolti/e in attività di educazione prevalentemente non formale (ma anche a tratti formale e informale) mirata a: acquisizione di maggiori conoscenze e consapevolezze in merito ai temi; sperimentare direttamente delle attività che potranno poi riutilizzare con i/le propri/e ragazzi/e; analisi delle situazioni che loro stessi/e conoscono, magari legate ai ragazzi e alle ragazze con cui lavorano e sulle quali vogliono confrontarsi e/o chiedere consiglio.

La scadenza delle iscrizioni è prevista il 28 settembre 2018.

Nel caso in cui il numero di iscritti superi il numero dei posti disponibili, verrà data la priorità, nell’ordine: ai residenti nei Comuni aderenti al progetto GE.NE.RE., al ruolo educativo ricoperto e all’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per informazioni e iscrizioni:

Informagiovani Senigallia 800 211 212 email: informagiovani@comune.senigallia.an.it ;

Associazione Nuvole Piatte 3391948370 email: nuvolepiatte@gmail.com

Il corso rientra nel terzo e ultimo atto del progetto GE.NE.RE. (GEnerare NEcessarie RElazioni). Educare alla differenza e considerarla un valore, rimuovere gli stereotipi di genere, rimettere in discussione le interpretazioni che hanno fatto da modello educativo per secoli, ma che oggi non corrispondono più alla nostra società e quotidianità: questi gli obiettivi del progetto ideato dai Comuni di Barbara, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Senigallia e Trecastelli con il contributo della Regione Marche.