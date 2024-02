Corinaldo, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in “Plaza Suite”

Mercoledì 14 febbraio al Teatro Goldoni va in scena l’irresistibile commedia di Neil Simon

CORINALDO – Mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 21.15, al Teatro Goldoni di Corinaldo, andrà in scena “Plaza Suite” con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio per la Regia Ennio Coltorti. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e la collaborazione di Teatro Time.

“Ah, se queste pareti potessero parlare…!” quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh, Neil Simon l’ha fatto: ha fatto parlare una suite dell’Hotel Plaza di New York, sinonimo per decenni di successo e status sociale.

Protagoniste di questo classico intramontabile di Neil Simon (l’autore moderno più rappresentato al mondo) sono tre diverse coppie, sempre interpretate da Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, in situazioni altrettanto diverse, che affrontano imbarazzi, problemi, inciampi, piccole tragedie e situazioni esilaranti in una lussuosa suite del Plaza. Dalla crisi di coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione, alla relazione clandestina tra due vecchi compagni di scuola, fino ai genitori che tentano di convincere la figlia a sposarsi, facendola uscire dal bagno in cui si è rinchiusa il giorno delle nozze.

Plaza Suite di Neil Simon

con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio

traduzione di Maria Teresa Petruzzi

scene Andrea Bianchi

regia Ennio Coltorti

produzione La Contrada Stabile di Trieste e Skyline Productions

Biglietti

1° settore € 18,00 – 2° settore € 15,00

Ridotti (ragazzi 16-30 anni e possessori della “Carta del Donatore” AVIS)

1° settore € 15,00 – 2° settore € 12,00

Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione tre giorni prima dello spettacolo.

AMAT biglietterie del circuito tel. 071.2072439 (dal lun al ven 10.00–16.00)

Biglietteria Teatro Goldoni aperta il giorno di spettacolo dalle ore 20.00 Tel. 338.6230078