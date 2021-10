Corinaldo, “Be Your Hero-Art Skills”: workshop per tutti i ragazzi tra i 16 e 20 anni

Con la guida dell’artista Giacomo Giovannetti, verrà data forma all’eroe insito in ognuno che verrà poi trasformato in un brand di abbigliamento streetwear ecologico.Aperte le iscrizioni al progetto Art Skills

CORINALDO (AN) – Il 20 e 21 novembre 2021 “Be Your Hero” torna in scena a Corinaldo con un workshop condotto dall’artista Giacomo Giovannetti, artista visivo e fondatore di Upupa & Colibrì, il brand di abbigliamento che “nasce per condividere e veicolare messaggi di libertà, sostenere pubblicamente i valori di diversità e rispetto per l’ambiente”. Un’opportunità aperta a tutti i ragazzi di Corinaldo, tra i 16 e i 20 anni, che hanno la possibilità di partecipare gratuitamente ad un workshop altamente esperenziale fra arte e soft skills.

La nuove edizione di “Be Your Hero” vedrà infatti i ragazzi e le ragazze impegnati a dare forma alla visione del proprio eroe, ricercando quelle qualità e quei valori che vogliono trovare in sé, negli altri e nel mondo in cui vivono. Con la guida dell’artista questi eroi verranno trasformati in un simbolo: Be Your Hero diventerà così un brand di abbigliamento streetwear ecologico da indossare per portare all’esterno l’eroe che è dentro di noi.

“Be Your Hero”, la scuola di soft skills per ragazze e ragazzi tra i 12-18 anni ideata da Sineglossa e sviluppatosi lo scorso giugno a Corinaldo in collaborazione con il Comune di Corinaldo, prosegue dunque nel suo viaggio scrivendo una nuova pagina dedicata all’Art Skills. Un’edizione che vede il partenariato di Generazione Storie Orizzonti Ge.St.O e CDC-Colletivo Delirio Creativo e il finanziamento della Regione Marche e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Una nuova opportunità per i giovani corinaldesi di mettersi in gioco. Un’esperienza formativa e culturale unica nel suo genere, ambita da molti; un percorso con l’obiettivo di creare una libera interpretazione di se stessi e prendere coscienza di quanto le proprie capacità individuali contino, di come ogni sfida contempli sconfitte, ostacoli e fallimenti che possono essere superati e metabolizzati attingendo alla propria forza interiore e alla propria identità. E allora: perché no?

Be Your Hero-Art Skills

La prima fase del percorso sarà dedicata a cercare l’eroe dentro di sé. I partecipanti verranno guidati nell’individuazione delle skills che compongono la figura dell’eroe moderno – ad esempio l’empatia, la fiducia in se stessi, la tenacia – a partire da esempi, esperienze ed emozioni riferite alla propria quotidianità, al mondo interiore proprio e dei propri amici e familiari.

La presa di coscienza su cosa siano le soft skills, su quanto siano importanti per affrontare gli ostacoli del quotidiano e su quanto determinino il valore di un individuo indipendentemente dai meriti “misurabili” – ad esempio i voti scolastici – passa quindi per una riflessione attiva in cui sono gli stessi ragazzi a stabilire quali siano le soft skills importanti per la loro vita e la loro età.

Le skills così individuate verranno trasformate nel brand d’abbigliamento Be Your Hero: guidati dall’artista Giacomo Giovannetti, i partecipanti realizzeranno, attraverso la tecnica del collage, delle composizioni grafiche che rappresentano le loro declinazioni di eroi.

L’ultimo incontro del percorso sarà dedicato a cercare l’eroe fuori da sé. A partire dalle elaborazioni grafiche dei ragazzi, l’artista Giacomo Giovannetti realizzerà infatti una linea di t-shirt che verrà messa a disposizione dei partecipanti per essere venduta al fine di sostenere una causa. I partecipanti dovranno quindi accordarsi su chi o cosa rappresenti oggi quei valori che compongono la propria idea di eroe e su quale azione intraprendere per sostenere la propria causa. Lo scopo dell’ultima fase è portare l’attenzione dei partecipanti sul mondo che li circonda, stimolandone l’attivismo civico attraverso un’azione responsabilizzante e concreta.

Scrivi a be@yourhero.it per chiedere informazioni e iscriverti a questa nuova esperienza eroica. Hai tempo fino al 14 novembre 2021.