Corinaldo, il 14 gennaio proiezione di “Fuori Centro” al Teatro Goldoni

Il film, che coinvolge un gruppo di ospiti del Centro Socio-Educativo per disabili L’Aquilone, sottolinea la ricchezza che deriva dalla diversità e punta a trasformare la disabilità in inclusione

CORINALDO – Al Teatro Goldoni di Corinaldo, domenica 14 gennaio 2024 alle ore 17.00, è in programma la proiezione del film “Fuori Centro”, scritto e diretto dall’attore e regista teatrale Sandro Fabiani. Il film narra le vicende di un gruppo di amici, ospiti di un centro socio-educativo per disabili, che decidono di fuggire per realizzare i propri sogni, essere padroni del proprio destino e agire in autonomia.

L’opera è il risultato di un progetto nato al Centro Socio-Educativo L’Aquilone di San Filippo sul Cesano (Mondavio), gestito dalla Cooperativa Sociale Casa della Gioventù di Senigallia, che ha coinvolto oltre 200 persone tra professionisti, volontari e comparse. Un lavoro ispirato alla vita, ai sogni e alle aspirazioni dei protagonisti, durato 18 mesi e realizzato con il sostegno della Regione Marche e di privati.

La stesura della sceneggiatura è stata fatta assieme gli attori che hanno raccontato i loro sogni, i loro desideri, le loro aspirazioni. Partendo da queste suggestioni è stata scritta una storia che si è trasformata nella sceneggiatura del film.

Il risultato è un film pieno di divertimento ma estremamente profondo ed intenso nella narrazione delle vicende dei ragazzi. Tra rapine, nuovi amori e serate danzanti tutti riescono a realizzare le proprie fantasie. Un carosello di situazioni che passano dalla dimensione drammatica ai siparietti comici.

FUORI CENTRO è un film che ribadisce l’importanza della ricchezza che deriva dalla diversità, e del valore assoluto e universale della libertà e del sogno.

Domenica 14 gennaio in sala saranno presenti anche attori e regista. L’ingresso è di 5.00 € e l’incasso sarà utilizzato per sostenere i progetti di inclusione, autonomia ed educazione del Centro Diurno.

Info e prenotazioni tel. 338 6230078.