Coppa Crono Garofoli Porte: le classifiche

Partecipazione record a Camerata Picena per la cronometro pre-Campionato Europeo: 198 atleti da tutta Italia

CAMERATA PICENA – La seconda edizione della Coppa Crono Garofoli Porte è passata agli archivi con il meglio del ciclismo nazionale alla ribalta nell’esercizio contro il tempo per un evento che ha saputo offrire il meglio di sé grazie agli sforzi del Pedale Chiaravallese, di concerto con l’amministrazione comunale di Camerata Picena e con il sostegno del main sponsor Garofoli Porte.

Con 198 partenti da tutta Italia, è stato un bel confronto tra molti atleti di un livello importante e qualitativamente molto valido con le categorie under 23-élite, juniores, allievi, esordienti uomini e donne, alla presenza del commissario tecnico della nazionale italiana under 23 Marino Amadori che è in procinto di costruire la squadra azzurra che parteciperà la prossima settimana agli Europei di Plouay in Francia, la massima rassegna continentale su strada e a cronometro per le categorie professionisti, under 23 e juniores.

Forte del doppio titolo italiano nell’inseguimento individuale e nella cronometro under 23, ancora un sigillo del talentuoso 19enne Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) nella gara under 23-élite mettendosi alle spalle un’altra speranza del nostro ciclismo: Andrea Piccolo (Team Colpack Ballan). Il podio è stato completato dall’élite Luca Taschin, alla prima stagione con la nuova casacca della Etruria Sestese Amore&Vita. Settimo tempo per il campione del mondo juniores 2019 e debuttante tra gli under 23 Antonio Tiberi (Team Colpack Ballan).

Lorenzo Milesi (Ciclistica Trevigliese) è risultato il migliore nella gara juniores davanti al compagno di squadra Davide Piganzoli e al campione europeo su strada Andrey Ponomar (Team Franco Ballerini Due C), ai piedi del podio il campione italiano in carica su strada Gianmarco Garofoli (Team Lvf).

Ottimo l’exploit di Federico Amati (Team Logistica Ambientale) per conquistare il primato nella categoria allievi d’un soffio su Lorenzo Montanari (Pedale Azzurro Rinascita) e Davide Buconi (Team Logistica Ambientale).

A Gianmarco Pinton (OP Bike) la leadership tra gli esordienti secondo anno, sul podio Valerio Giacobetti (OP Bike) e Carlo Cerquetella (Ass. Ciclistica Recanati).

A gioire tra gli esordienti primo anno Mattia Persiani (Pedale Rossoblu-Picenum): suo il miglior tempo davanti a quello di Michele Affricani (Superbike Bravi Platform Team) e Riccardo Taormina (Club Corridonia).

Al femminile ottime le performances di Alessia Vigilia (Cronos Casa Dorada Women Cycling), Martina Cozzari (Zhiraf Guerciotti) e Camilla Alessio (Bepink) tra le under 23, Matilde Bertolini (Valcar – Travel & Service), Asia Ranucci (Zhiraf Guerciotti) e Anamaria Florentina Anton (Club Corridonia) tra le juniores, Federica Venturelli (Cicli Fiorin), Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) e Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica) tra le allieve, Sara Albanesi (Pedale Rossoblu- Picenum), Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano) e Viola Faggiani (Alma Juventus Fano) tra le esordienti.

“Grazie al Pedale Chiaravallese – è stato il commento del presidente regionale FCI Marche Lino Secchi – con il supporto della Ditta Garofoli, l’aiuto del Comitato Regionale Marche, dell’Amministrazione di Camerata Picena del sindaco Davide Fiorini, è stata allestita una cronometro di ottimo livello organizzativo con perizia e professionalità. Un percorso interessante sia per le categorie giovanili che quelle agonisiche internazionali, che ha visto la presenza dei migliori specialisti della cronometro. Questi sono aspetti da non sottovalutare nel dopo emergenza Covid-19, un doveroso ringraziamento a tutte le persone che hanno organizzato e lavorato da oltre un mese, quelle che si sono impegnate in questi giorni ma in modo particolare gli artefici di questi sforzi Marco Belardinelli, Emanuele Serrani, Albino Stortoni, Emiliano Fiorini e Giulio Cardinali. Abbiamo dato un ottimo esempio nella gestione della sicurezza e della chiusura della viabilità con il massimo rispetto di tutti i residenti della zona e questo è un bel segnale di civiltà che va sottolineato in positivo”.

“Organizzare una cronometro di alto livello in così poco tempo non è stato affatto semplice – ha dichiarato il cittì azzurro under 23 Marino Amadori- ringrazio gli organizzatori del Pedale Chiaravallese e il presidente regionale FCI Marche Lino Secchi che hanno messo in cantiere una manifestazione in un periodo abbastanza complicato per tutti ma nel segno di un formidabile apparato di sicurezza per tutelare il più possibile gli atleti. Un percorso lineare nella prima parte e abbastanza tecnico nella seconda con la rampa finale di 1400 metri per arrivare nel centro di Camerata Picena. Le cronometro non le abbiamo tante in Italia ma servono comunque per fare esperienza anche per cercare la miglior condizione verso l’Europeo dove schiererò due titolari per la cronometro e sei atleti per la gara in linea mentre ancora dobbiamo lavorare in ottica Mondiale, sempre se si farà, dopo l’annuncio della cancellazione della rassegna iridata in Svizzera. Noi come nazionale azzurra continuiamo la nostra opera di far gareggiare i nostri under 23 con la nazionale a fianco dei professionisti, dove la prima regola è cercare di finire le corse ma al contempo è una verifica per i nostri giovani per raggiungere ottimi livelli di forma fisica”.

Le classifiche

CLASSIFICA UNDER 23-ELITE

1° Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) 24,8 chilometri in 29’38”

2° Andrea Piccolo (Team Colpack Ballan) a 50”

3° Luca Taschin (Etruria Team Sestese Amore&Vita) a 2’04”

4° Antonio Puppio (Kometa Xstra Cycling Team) a 2’14”

5° Andrei Stepanov (Rus, Gazprom-Rusvelo U23) a 2’24”

6° Timofei Sherstnev (Rus, Gazprom-Rusvelo U23) a 2’36”

7° Antonio Tiberi (Team Colpack Ballan) a 2’48”

8° Pietro Aimonetto (Cycling Team Friuli) a 3’05”

9° Alessandro Marinozzi (Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm) a 3’25”

10° Andrea Barzotto (Northwave – Siatek – Olmo) a 4’06”

11° Edoardo Martinelli (Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm) a 4’27”

12° Franco Gabriel Orocito (Arg, Team Stipa Milano Fonte Collina) a 4’53”

13° Davide Ongaro (Northwave – Siatek – Olmo) a 5’09”

14° Simone D’Aliesio (D’Aniello Cycling Wear) a 5’24”

15° Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro) a 5’40”

16° Mario Gabriele Di Mattia (Team Stipa Milano Fonte Collina) a 6’08”

17° Simone Berardi (Team Stipa Milano Fonte Collina) a 6’21”

18° Giovanni Schiaroli (Calzaturieri Montegranaro) a 7’17”

19° Leonardo Ciotti (Team Falgiani Marco Pantani Asd) a 7’24”

20° Edoardo Crocesi (Cycling Cafe’ Racing Team) a 7’28”

CLASSIFICA JUNIORES UOMINI

1° Lorenzo Milesi (Ciclistica Trevigliese) 24,8 chilometri in 31’01”

2° Davide Piganzoli (Ciclistica Trevigliese) a 27”

3° Andrii Ponomar (Team Franco Ballerini Due C) a 1’03”

4° Gianmarco Garofoli (Team Lvf) a 1’12”

5° Daniel Quaglietti (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese) a 1’51”

6° Lorenzo Masciarelli (Callant – Pauwels Sauzen Ct) a 1’52”

7° Andrea Piras (Aspiratori Otelli-Carin-Baiocchi) a 1’56”485

8° Lorenzo Germani (Team Work Service Romagnano) a 1’56”496

9° Riccardo Djordjevic (Valdarno Regia Congressi Seiecom) a 2’03”

10° Christian Bagatin (Canturino 1902) a 2’04”

11° Raffaele Mosca (Forno Pioppi) a 2’16”

12° Manuel Oioli (Us Bustese Olonia Team Bike Tartaggia) a 2’19”

13° Giulio Pellizzari (UC Foligno) a 2’48”

14° Immanuel D’Aniello (Team Lvf) a 3’02”

15° Samuele La Terra Pirre’ (Team Nibali) a 3’08”

16° Ioannis Davarias (Lorenzo Mola Pedale Casalese Piacenza Cycling Acad) a 3’10”190

17° Kevin Pezzo Rosola (Us Ausonia Csi Pescantina) a 3’10”719

18° Alessandro Malisan (Danieli 1914 Cycling Team) a 3’12”

19° Federico Fantozzi (As Roma Coratti) a 3’20”

20° Thomas Casasola (Danieli 1914 Cycling Team) a 3’22”

CLASSIFICA ALLIEVI UOMINI

1° Federico Amati (Team Logistica Ambientale) 8,6 chilometri in

2° Lorenzo Montanari (Pedale Azzurro Rinascita) a 1”

3° Davide Buconi (Team Logistica Ambientale) a 9”

4° Edoardo Burani (Team Fortebraccio) a 12”

5° Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) a 21”

6° Elia Tesei (Alma Juventus Fano) a 26”

7° Gabriele Giuseppetti (Cycling Cafe’ Racing Team) a 29”

8° Valentino Romolini (Team Fortebraccio) a 30”

9° Patrick Vanacore (D’Aniello Cycling Wear) a 32”

10° Francesco Cecchini (Alma Juventus Fano) a 33”

11° Francesco Menghini (Pedale Rossoblu- Picenum) a 35”

12° Federico Di Mauro (Pedale Rossoblu Truentum) a 36”

13° Christian Piffer (Velo Sport Mezzocorona) a 39”

14° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) a 41”

15° Vittorio Bellucci (Gubbio Ciclismo Mocaiana) a 43”

16° Edoardo Rulli (Gubbio Ciclismo Mocaiana) a 46”

17° Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano) a 48”

18° Christian Bramati (Ciclistica Trevigliese) a 49”

19° Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese A.P.D.) a 50”

20° Matteo Ubaldini (Eurobike Riccione) a 51”

CLASSIFICA ESORDIENTI 2°ANNO UOMINI

1° Gianmarco Pinton (OP Bike) 6,1 chilometri in 9’49”

2° Valerio Giacobetti (OP Bike) a 8”

3° Carlo Cerquetella (Ass. Ciclistica Recanati) a 11”

4° Alex Cecconi (Rinascita) a 14”

5° Federico Morresi (Rinascita) a 24”

6° Mirko Persico (Pedale Rossoblu- Picenum) a 34”

7° Giovanni Spendolini (Pedale Chiaravallese) a 35”

8° Luca Di Lupidio (OP Bike) a 39”

9° Mirco De Angelis (OP Bike) a 47”

10° Riccardo Pochini (Pedale Rossoblu- Picenum) a 55”

CLASSIFICA ESORDIENTI 1°ANNO UOMINI

1° Mattia Persiani (Pedale Rossoblu- Picenum) 6,1 chilometri 10’40”

2° Michele Affricani (Superbike Bravi Platform Team) a 12”

3° Riccardo Taormina (Club Corridonia) a 17”

4° Diego Tinti (Alma Juventus Fano) a 35”

5° Emanuele Cantoro (Alma Juventus Fano) a 43”

6° Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese) a 50”

7° Luca Nicoloso (Alma Juventus Fano) a 1’10”

8° Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano) a 1’24”

9° Giovanni Ercoli (Club Corridonia) a 5’14”

CLASSIFICA UNDER 23 DONNE

1° Alessia Vigilia (Cronos Casa Dorada Women Cycling) 16,6 chilometri in 23’07”

2° Martina Cozzari (Zhiraf Guerciotti) a 3’02”

3° Camilla Alessio (Bepink) a 5’01”

CLASSIFICA JUNIORES DONNE

1° Matilde Bertolini (Valcar – Travel & Service) 13,3 chilometri in 18’36”

2° Asia Ranucci (Zhiraf Guerciotti) a 1’52”

3° Anamaria Florentina Anton (Club Corridonia) a 2’50”

4° Chiara Dionisi (Club Corridonia) a 3’49”

5° Maria Grazia Amati (Club Corridonia) a 5’02”

6° Florinda Cuni (Club Corridonia) a 5’30”

CLASSIFICA ALLIEVE DONNE

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 6,1 chilometri in 9’25”

2° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 10”

3° Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica) a 21”

4° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti) a 30”

5° Letizia Medori (Team Di Federico) a 38”

6° Erika Viglianti (Team Di Federico) a 39”

7° Camilla Marzanati (Cicli Fiorin Cycling Team) a 42”

8° Elisa Taiti (Zhiraf Guerciotti) a 43”

9° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin) a 45”

10° Giada Meletti (Bicifestival) a 58”

CLASSIFICA ESORDIENTI DONNE

1° Sara Albanesi (Pedale Rossoblu- Picenum) 6,1 chilometri in 10’51”

2° Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano) a 1’22”

3° Viola Faggiani (Alma Juventus Fano) a 2’21”

4° Sofia Valeriani (Club Corridonia) a 5’20”

Risultati completi al link https://www.endu.net/it/events/coppa-crono-porte-garofoli/results