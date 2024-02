“M’illumino di meno”, San Severino spegnerà le luci del palazzo del Municipio

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche spegnerà le luci del palazzo del Municipio per aderire, anche quest’anno, alla campagna “M’illumino di meno”, ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. L’iniziativa coincide con la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022.

All’appuntamento, previsto per venerdì 16 febbraio, hanno dato piena adesione l’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” e l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini”.

Il dirigente scolastico del Comprensivo, professoressa Catia Scattolini, insieme ai docenti e agli alunni, visto che il tema di quest’anno della campagna sul risparmio energetico è “Stringiamo alleanze internazionali”, ha deciso di organizzare un momento di convivialità a lume di candela, attraverso una videochiamata con amici e parenti di chi frequenta la scuola ma che risiede all’estero.

Durante l’evento verrà presentato il progetto Stem, che è consistito nella progettazione e realizzazione di un piccolo pannello fotovoltaico per la ricarica di device, svolto dai ragazzi con la supervisione dei docenti Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini”.