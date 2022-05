“Conoscere per amministrare”, il 26 maggio c’è il terzo modulo a Pesaro

Giovedì si parlerà di “Il Comune e l’organizzazione dei servizi”.Perugini «Un pomeriggio per conoscere la struttura dell’ente, fare domande e sentirsi più vicini alla vita politica della città»

PESARO – Sarà un pomeriggio dedicato a conoscere “Il Comune e l’organizzazione dei servizi” quello in programma giovedì 26 maggio, dalle 17 alle 20, con il terzo modulo di “Conoscere per amministrare”, ciclo di lezioni gratuite promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale e organizzato da Aspes, con il sostegno di Ali e Anci Marche.

«Sarà un pomeriggio utile a conoscere la struttura dell’ente, capire come funziona la macchina Comunale, fare domande a professionisti del settore e sentirsi più vicini alla vita politica della città» sottolinea Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale.

L’appuntamento – rivolto a consiglieri comunali e di quartiere, aspiranti amministratori e a coloro interessati a vivere una cittadinanza attiva – è in programma nella sala del Consiglio comunale (sede del Municipio, 2° piano) e in streaming insieme a Massimo Rubechi, professore associato in Diritto costituzionale all’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e di Giustizia costituzionale nella Scuola di giurisprudenza dell’Università di Urbino e a Claudio Chianese, segretario generale e direttore Affari istituzionali e Servizio Finanziari del Comune di Pesaro.

Il programma del pomeriggio prevede: dalle 17 alle 17:45, l’intervento di Rubechi sul tema “Le amministrazioni locali e il rapporto con la Regione”; dalle 17:45 alle 18:15, Chianese presenterà “Il Regolamento di organizzazione del Comune di Pesaro” e, dalle 18:15 alle 19:15, “L’articolazione dei servizi comunali fra quelli in gestione diretta, quelli affidati a società, fondazioni, consorzi, cooperative”. Previsto, a conclusione della giornata, dalle 19:15 alle 19:45, il dibattito in aula e domande dei partecipanti.

Per partecipare alla lezione, in presenza o in streaming, è necessario compilare la scheda di pre-iscrizione pubblicata nella pagina di “Conoscere per Amministrare” del portale del Comune.

Per info chiamare allo 0721.372480 o scrivere a organizzazione@aspes.it.