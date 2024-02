Grottammare, al via “Commedie Nostre” edizione 2024

Il 17 febbraio si alza il sipario sulla Stagione di Teatro Amatoriale-Dialettale incentrata sul confronto tra i dialetti marchigiani



GROTTAMMARE – Sabato 17 Febbraio alle ore 21.15 prenderà il via al Teatro delle Energie di Grottammare la Stagione di “Commedie Nostre” edizione 2024, incentrata quest’anno sui dialetti marchigiani a confronto. Sono 7 le compagnie amatoriali che si contenderanno il prestigioso premio “Grottammare Mask” detenuto dalla Compagnia del Colle di Acquaviva Picena vincitrice nel 2023 e che porterà in scena il 21 Aprile alle ore 16,30 (unica data pomeridiana) “Sketch”, una mezz’ora ricca di risate e simpatia, che farà da contorno alla premiazione delle compagnie vincitrici che saranno chiamate sul palco dalla conduttrice e Show Girl Gloria Conti in una serata ricca di tante altre sorprese. Pertanto sarà una due mesi dove il dialetto marchigiano la farà da padrona con le compagnie “Nuovo Settemmezzo” di Ripatransone, “L’Inzoliti” di Sant’Elpidio a Mare, “G.T.M. Giulio De Rosa” di Montegranaro, “Li freciute” di Ascoli Piceno, “A.T.A. Ridi Teatro Aps” di Venarotta, “Gente Nostra” di Ascoli Piceno e “La Nuova C.T. Aps” di Belmonte Piceno. Conduttrice delle 7 serate del concorso l’attrice amatoriale Alessandra Mora. L’organizzazione è, come da ben 4 lustri, dell’Associazione Lido Degli Aranci con il patrocinio della Città di Grottammare e la collaborazione della Federazione Italiana Teatro Amatoriale Marche, partner ufficiale della kermesse che prevede all’interno di “Commedie Nostre”, per questa speciale 19° edizione, la gara di “Dialetti Marchigiani a Confronto”, un concorso regionale che vedrà vincitrice assoluta 1 compagnia su tutte quelle delle 5 provincie marchigiane. “Commedie Nostre” quindi, farà da cornice a queste importanti semifinali per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo. La vincitrice, andrà in finalissima per contendersi l’ambìto premio regionale. Ingresso per serata euro 8,00, abbonamento per 8 serate euro 55,00. Una manifestazione in continua crescita testimoniata dal costante aumento degli abbonati che ogni anno riempiono il teatro e che da ben 4 anni hanno costretto piacevolmente gli organizzatori a spostare la manifestazione dal Teatro Kursaal al Teatro delle Energie, a conferma dell’ottimo lavoro svolto da tutto il team associativo di questa storica associazione che si conferma partner essenziale per la Città per il divertimento cittadino e son solo. Infoline e prenotazioni al 335.6234568. Prevendite senza costi aggiuntivi al Cin Cin Bar e Bar Spadino di Grottammare, Laborfoto di Campanelli Domenico a San Benedetto del Tronto.