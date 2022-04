“Tangane, Mangane e Ciuffolì, tre ‘rmasti in cerca de moje” oggi a Pianello Vallesina

MONTE ROBERTO – Oggi, domenica 24 aprile, alle ore 17.30 nella sala Polivalente di Pianello Vallesina, la compagnia “I Straccamerigge” metterà in scena la commedia in dialetto jesino “Tangane, Mangane e Ciuffolì, tre ‘rmasti in cerca de moje”

Il tema della commedia brillante in due atti scritta in vernacolo jesino da Oscar Sartarelli, per la regia di Stefano Schiavoni è eloquente: Riusciranno Domé e Menniga a sistemare i tre figli “zitelli”? (O meglio, ‘rmasti, come si dice in dialetto). Lo spettacolo conclude la rassegna di teatro organizzata dalla Fita Marche “Insieme a Teatro, grandi giovani e bambini” che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Costo biglietto:

– Adulto: 8 euro

– Bambini/ragazzi fino a 18 anni: 4 euro

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la Cartolibreria Angelo Giampaoletti di Pianello Vallesina o direttamente domenica prima dello spettacolo, all’ingresso