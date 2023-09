Clown&Clown Festival, dal 24 settembre al primo ottobre 2023 a Monte San Giusto

Nella “Città del Sorriso” la 19^ edizione del festival che unisce Clown-Artisti e Clown-Dottori con un programma incentrato sul della “Leggerezza”; in programma spettacoli, workshop, mostre, concerti e due eventi speciali con Enrico Galiano, Nicolò Govoni e Michael Christensen

MONTE SAN GIUSTO (MC) – La 19^ edizione del Clown&Clown, Festival Internazionale di Clownerie e Clown-terapia, si svolgerà dal 24 settembre al 1° ottobre 2023 a Monte San Giusto, borgo medievale della provincia di Macerata che nel corso degli anni ha guadagnato il titolo di “Città del Sorriso”. Il Festival è organizzato dall’Ente Clown&Clown, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Marche, del Comune di Monte San Giusto e il supporto di numerosi sponsor privati, tra cui il main sponsor Galizio Torresi e il media partner Radio Subasio.

Spettacoli di clownerie, circo contemporaneo e teatro di strada, stupefacenti e colorate animazioni di piazza, concerti, workshop, conferenze, eventi per le scuole e tante altre proposte incentrate sul valore universale, comunicativo e terapeutico della risata.

Sul tema dell’edizione: la “Leggerezza” sono in programma due eventi speciali, pensati appositamente per il festival, che avranno come protagonisti il fondatore della clown-terapia Michael Christensen, il professore e scrittore Enrico Galiano e l’attivista per i diritti umani Nicolò Govoni.

Tra gli artisti in scena la compagnia Baccalà con lo spettacolo Pss Pss, vincitore di 15 premi internazionali ed eseguito più di 1000 volte in oltre 53 paesi, e l’argentino Loco Brusca, artista attivo da oltre 30 anni con prestigiose collaborazioni. Tra gli ospiti Natasha Stefanenko, il poeta e scrittore Giò Evan e la vincitrice di The Voice Kids Melissa Agliottone.

Durante il festival, sarà bello anche solo passeggiare per i vicoli della Città del Sorriso, grazie a una eccezionale opera di arredo urbano realizzata con laa collaborazione dei cittadini sangiustesi e di numerosi volontari, la vera forza del Festival. Centinaia di addobbi, piccoli ed enormi, compaiono su case, strade, edifici pubblici e negozi, tra i quali spiccano l’enorme naso rosso montato sul campanile della chiesa principale e il portale firmato da Stefano Calisti all’ingresso del borgo antico.

GLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA

Per ciò che riguarda l’aspetto artistico del festival, nel cartellone spiccano due spettacoli in programma sotto il tendone da circo.

Il 29 settembre alle 21:30, la compagnia Baccalà presenterà “Pss Pss”, spettacolo esilarante e virtuoso, vincitore di 15 premi internazionali, eseguito più di 1000 volte in oltre 53 paesi e in tutti i 5 continenti con enormi consensi, sell-out show al Festival Off di Avignone in Francia nel 2011, 2013 e 2015 così come al Fringe Festival di Edinburgo nel 2014. La compagnia è composta dall’italiano Simone Fassari e dalla svizzera Camilla Pessi, è attiva dal 2004 ed ha perfezionato lo spettacolo nel 2010 con la regia di Louis Spagna.

Il 30 settembre, sempre alle 21:30, sarà la volta di Loco Brusca e del suo spettacolo “The train…is gone!”, il cui protagonista è Speerman, un personaggio creato nel 1993 e con il quale l’artista propone in scena una miriade di diversi sketch, numeri e abilità. L’artista argentino, al secolo Luis Brusca, ha partecipato a festival in tutto il mondo, ha collaborato in produzioni del Cirque du Soleil (2006, Dralion-Berlino e 2002, Golden Lions, Cina-Giappone), ha diretto vari spettacoli circensi e teatrali, ha collaborato come sceneggiatore e come attore in serie televisive.

Entrambi gli spettacoli prevedono l’ingresso a pagamento di € 10, gratuito fino a 3 anni di età, con biglietteria on line e in loco.

Il festival inizierà domenica 24 settembre con l’Inaugurazione della Città del Sorriso che, a partire dalle ore 17, vedrà la partecipazione della Euro Marching Band, della Banda musicale Ottavio Bartolini e di Zia Caterina – al secolo Caterina Bellandi, che con il suo colorato TaxiMIlano25 da 19 anni effettua corse gratuite da e per l’ospedale Meyer di Firenze a favore di bambini malati di tumore – le inaugurazioni delle mostre fotografiche nei vicoli del borgo e musica fino al tradizionale conto alla rovescia per l’accensione dell’enorme naso rosso sul campanile della chiesa, simbolo dell’inizio ufficiale della manifestazione. Infine, alle ore 22:00 nel tendone GalizioTorresiCircus (ingresso 2€, gratuito fino ai 3 anni di età; biglietteria on line e in loco) è in programma lo spettacolo “Rosa” con Teresa Bruno della compagnia Teatro C’art.

Nelle serate del 25, 26 e 27 settembre, sotto al GalizioTorresiCircus, si svolgerà il ClownFactor, uno degli eventi immancabili del programma: un contest riservato ai talenti emergenti delle arti circensi e della clownerie che, presentato dagli attori Michele Gallucci e Rbecca Liberati, vedrà sfidarsi nove artisti e compagnie per l’accesso al Premio Takimiri, in programma il 30 settembre alle ore 15:00.

La sera di giovedì 28 settembre è in programma un ClownVarietà con numerosi ospiti e dalla serata di venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre le vie e le piazze della Città del Sorriso saranno animate da tanti spettacoli con artisti di alto livello in ambito nazionale e internazionale, tra i quali l’inglese Fraser Hooper – vincitore di numerosi premi in festival internazionali – il cantastorie Felice Pantone, la Banda Storta Marching Band, la Compagnia Follemente, la Compagnia Rebinè e la compagnia Teatro Bislacco. La Notte Clown di sabato 30 settembre si chiuderà con il concerto di Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare.

Il primo grande evento di animazioni di piazza, è l’ESPLOSIONE DI COLORI, che si volgerà sabato 30 settembre alle ore 18:00 presso i Giardini Pubblici. Una spettacolare animazione condotta dai comici Enzo Polidoro e Didi Mazzilli con suoni, giochi e balli immersi in una nuvola di colori, che dipingerà i partecipanti dalla testa ai piedi, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Come da tradizione il festival si concluderà con “Rimbalzi di gioia… in un abbraccio che vale”, un grande spettacolo ricco di artisti e di sorprese che, presentato da Natasha Stefanenko, culminerà con l’emozionante e attesissimo mare di palloncini colorati che rimbalzerà sopra la piazza a ritmo di musica e delle emozioni. Un trionfo di gioia, bellezza e abbracci che entusiasmerà la folla e al quale parteciperanno il poeta e scrittore Giò Evan, la vincitrice di The Voice Kids Melissa Agliottone e Nicolò Govoni.

Durante l’evento verrà consegnato il Premio Clown Nel Cuore 2023, riconoscimento che dal 2008 il Festival destina a personaggi che si sono distinti per il loro impegno nel sociale e si sono fatti messaggeri di valori positivi attraverso la propria arte e il proprio lavoro, unendo allegria e gioia di vivere alla solidarietà e diventando modelli positivi per la comunità. Il destinatario del Premio verrà svelato entro la metà di settembre.

I PROGETTI SOCIALI E FORMATIVI

Tornando alla dimensione sociale del Festival, oltre agli eventi speciali con Enrico Galiano, Nicolò Govoni e Michael Christensen, decine di associazioni di clown-terapia da tutta Italia saranno impegnate in incontri di formazione coordinati dalla Federazione Nazionale Clowndottori, che domenica 1° ottobre organizza anche la sua Assemblea Nazionale annuale. Inoltre, domenica 1° ottobre alle ore 14 è in programma il seminario “Amore Morte e trasformazione” a cura dell’associazione ClownRevolution

Domenica 1° ottobre, alle ore 11:30 in piazza Aldo Moro, si svolgerà la Conferenza “ClownSchool Kenya 2023”, dedicata al progetto curato dal Festival, che ha portato nel paese africano un gruppo di clown provenienti da tutto il mondo nella Still I Rise International School di Nairobi. Grazie al coordinamento di ClownOne Italia, il progetto si è svolto dal 30 giugno al 12 luglio 2023 ed ha coinvolto gli studenti della scuola in una settimana di laboratori e interventi incentrati sull’attivazione del fare e il prendersi cura – I CARE – degli altri. Partecipano alla conferenza la presidente di ClownOne Italia OdV Ginevra Sanguigno, Nicolò Govoni con i ragazzi Doris e Muhmad della scuola di Nairobi, il Sindaco Andrea Gentili e la presidente dell’Ente Clown&Clown Chiara Bartolacci. Al progetto è dedicata anche una mostra fotografica nei vicoli del borgo.

Come ogni anno all’interno del Clown&Clown viene organizzato anche il Progetto Scuole, un programma formativo per sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole del territorio su temi di stampo sociale e umanitario e per avvicinarli all’arte circense e per trasmettere loro l’importanza e il valore universale, comunicativo e terapeutico del sorriso. Sono previsti laboratori, spettacoli e incontri formativi, uno dei quali condotto dal prof. Enrico Galiano per allievi di scuole secondarie di primo grado.