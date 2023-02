 “Clown in Libertà”, il 4 febbraio al teatro Panettone di Ancona

ANCONA – Sabato 4 febbraio 2023, alle ore 21.00, al Teatro Panettone di Ancona andrà in scena “Clown in Libertà”, di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori per la Produzione Teatro Necessario.Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna “Tout le Cirque”.

Clown in libertà è uno spettacolo adatto a tutti, pluripremiato e apprezzato dal pubblico; è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione. Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi. La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

BIGLIETTI PRENOTAZIONI E INFO: Posto unico intero € 10, ridotto € 8 – Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 –12:30/15:00-19:30 www.vivaticket.com Altre biglietterie su:www.amatmarche.net/biglietterie Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona 071 202588. AMAT 071 2072439 dal lunedì al venerdì 10:00 – 16:00 (Orario continuato). www.teatrorecremisi.it

La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.