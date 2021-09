Civitanova, tre auto in sosta date alle fiamme: indaga la Polizia

CIVITANOVA MARCHE – Alle ore 04.45 odierne personale del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche è intervenuto nei pressi della discoteca “Donoma” di Civitanova Marche ove erano state poco prima date alle fiamme tre autovetture in sosta, incendio subito domato dai Vigili del Fuoco immediatamente intervenuti sul posto.

Sono in corso serrate indagini da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche e da parte della Polizia Scientifica, orientate sia da quanto riferito da un operatore della Guardia di Finanza che, libero dal servizio, tentava di inseguire il piromane che riusciva a dileguarsi, sia dai primi riscontri forniti dai Vigili del Fuoco.

La Polizia di Stato a International Motor Day

Dal 17 al 19 settembre a Civitanova Marche è in programma la 5^ edizione International Motor Day che vede anche quest’anno la partecipazione di mezzi della Polizia di Stato all’interno di un programma foltissimo di spettacoli, stuntman su auto, moto e bici, approfondimenti e focus con esperti di settore e ospiti di primo piano del mondo sportivo.

In particolare, all’interno dell’area interessata dalla manifestazione motoristica, sarà presente Lamborghini Huracan con il colori della Polizia di Stato, utilizzata per il trasporto di organi che viene allertata nel caso vi sia un donatore compatibile e che agisce in tempi strettissimi. Da qui l’intervento della vettura più veloce in dotazione alla Polizia Stradale che è presente con un proprio stand con l’esposizione di attrezzature e la presenza di proprio personale.

Inoltre agenti della predetta specialità della Polizia di Stato effettueranno simulazioni dimostrative sul primo intervento in occasione di sinistri e sulle successive attività di rilievi.