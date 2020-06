Civitanova, serrati controlli delle Forze dell’Ordine nel fine settimana

CIVITANOVA MARCHE – Nella serata di ieri sabato 27 giugno e nelle prime ore di domenica 28 giugno, grande afflusso di cittadini sul lungomare e nel centro di Civitanova Marche senza criticità. I servizi attuati con il concorso della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, coordinati dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, hanno assicurato una adeguata cornice di sicurezza per la serata civitanovese. Nell’ambito dei servizi sono state controllate solo dalla Polizia di Stato decine di persone e veicoli, sono stati altresì effettuati numerosi posti di controllo e controllati numerosi locali pubblici. Nonostante il rilevante afflusso di avventori non sono state rilevate irregolarità da parte dei gestori dei locali controllati. Nella serata di ieri e nelle prime ore odierne non si sono verificati fatti di rilievo nel comune di Civitanova Marche oggetto dei servizi disposti dal Questore Pignataro in perfetta osmosi con i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con l’impiego di elevato numero di personale in uniforme ed in ambiti civili.

I servizi saranno ripetuti nei prossimi fine settimana e nel corso della stagione estiva anche in altri centri a vocazione turistica per assicurare un’estate sicura ai maceratesi ed ai turisti che affluiranno sulla costa della provincia. Il Questore raccomanda ai gestori dei locali la puntuale osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica e distanziamento sociale in quanto le violazioni saranno sanzionate rigorosamente.