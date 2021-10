Civitanova Marche, foglio di via per due uomini con numerosi precedenti

MACERATA – Il Questore di Macerata, su segnalazione del Commissariato di Civitanova Marche, ha emesso due fogli di via per un cittadino bosniaco ed un italiano, entrambi disoccupati, con numerosi precedenti come truffe e furti aggravati. I due che sono stati individuati dalla Volante del Commissariato, a bordo di una Mercedes con targa intestata ad un cittadino rumeno, risultato intestatario di oltre 100 vetture, erano stati segnalati da alcuni cittadini perché si aggiravano con fare sospetto in città. Al momento del controllo i due non hanno saputo giustificare la loro presenza a Civitanova; per tali motivi nella serata, dopo l’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, è stato notificato loro l’ordine del Questore di rimpatrio nella loro residenza (in Toscana), con divieto di far rientro in città per i prossimi tre anni.