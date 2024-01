Civitanova Marche, controlli dei Carabinieri all’Hotel House

CIVITANOVA MARCHE – Nel corso del pomeriggio di ieri, 17.01.2024, i militari della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche e della stazione di Porto Recanati, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, presso il noto condominio Hotel House, in Porto Recanati.

Nel corso del servizio sono state effettuate numerose perquisizioni tese alla ricerca di cittadini stranieri domiciliati presso la struttura, colpiti da provvedimenti di cattura e resisi da tempo irreperibili. Le ricerche hanno dato esito infruttuoso, confermando il fatto che essi, da tempo, si siano allontanati dal territorio.

I militari hanno controllato complessivamente 33 persone, tra cui numerosi stranieri con precedenti di Polizia, e una ventina di autoveicoli, elevando contestazioni per violazioni al codice della strada per l’ammontare di 3.200 euro. Sequestrati, inoltre, due veicoli per la mancanza della prevista copertura assicurativa, e ritirati cinque documenti di circolazione.

L’attività di Polizia si inserisce in una serie di controlli serrati e costanti che, da tempo, l’Arma dei Carabinieri esegue presso l’Hotel House, non solo con scopi repressivi, ma soprattutto al fine di dimostrare ai cittadini che vi risiedono, la vicinanza dello stato e delle istituzioni, in attuazione un progetto di ripristino della legalità, di intesa con la Prefettura di Macerata, e le altre Forze dell’Ordine.