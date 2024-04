Civitanova Marche, il 20 e 21 aprile “La Sirenetta – La voce dell’oceano”

Al Teatro Rossini la Compagnia Neverland presenta la prima assoluta nazionale del Musical; la regia è di Simona Paterniani

CIVITANOVA MARCHE – Dopo l’entusiasmante SOLD OUT di Gennaio 2023 con il musical La Bella e La Bestia – una rosa per una vita, la Compagnia Neverland torna al Teatro Rossini di Civitanova Marche per la PRIMA ASSOLUTA NAZIONALE ( Sabato 20 Aprile alle 21.15 e Domenica 21 alle 17.00) della sua terza produzione originale, grazie alla preziosa collaborazione dell’ Azienda Speciale Teatri di Civitanova, che con il COMUNE DI CIVITANOVA ospita l’allestimento e il debutto.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Rossini oppure qui: https://www.ticketone.it/artist/la-sirenetta-il-musical/ dove scoprirete anche tutta la prima parte del tour nazionale.

Il nuovo musical scritto da Simona Paterniani è La Sirenetta – La voce dell’oceano liberamente ispirato dalla favola di H.C. Andersen. Questa nuovissima versione originale italiana avrà la capacità di portare lo spettatore a fare un’ esperienza nuova e unica nel suo genere. Coloratissime scenografie e straordinari effetti visivi trasformeranno infatti il palcoscenico tra mare e terra, e poi, 60 costumi, 19 performers (attori, cantanti e danzatori), magici effetti speciali, irresistibili musiche e liriche originali regaleranno momenti sognanti in cui divertirsi ed emozionarsi per due ore.

NOTE DI REGIA

Ho voluto intitolare il musical “La Sirenetta – la voce dell’oceano” perché tutti abbiamo una voce nel cuore, ma è il modo di come la ascoltiamo che fa la differenza.

La Sirenetta ha ascoltato la sua voce, scegliendo di sperimentare l’amore per la vita.

Ariel è un bellissimo esempio di speranza, coraggio e determinazione.

La storia della Sirenetta mi ha sempre affascinato sin da bambina.

Ho riscritto quindi la storia facendo della voce la vera protagonista, l’anima della storia, la nostra parte più segreta.

Lo spettacolo si apre con i due fratelli Tritone e Ursula che rappresentano il bene e il male, la luce e l’ombra, la speranza e la disperazione. Nel prologo iniziale infatti viene messa in risalto la devozione ma anche la sottomissione di Ursula per il fratello Tritone che al contrario è accecato dalla vendetta e dal rancore tanto da soffocargli il cuore.

Questo scontro di emozioni porta all’esasperazione entrambi, tanto da trascinarli nel buio più profondo della loro anima.

Ariel, insieme ai suoi bizzarri e inseparabili compagni di viaggio sarà quella luce che darà vita a questa magica storia.

Simona Paterniani autrice del libretto e regista.