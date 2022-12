Civitanova, il 4 dicembre “Canto di Natale” con Romina Antonelli e Giusy Shin

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Domenica 4 dicembre 2022, alle ore 17.00, alla Bottega Malatini di Civitanova Marche in programma Canto di Natale, incontro con Romina Antonelli e Giusy Shin. Ispirato al capolavoro di Charles Dickens, A Christmas Carol (UK, 1843), l’incontro combina testo letterario, paesaggio sonoro, esperienza olfattiva, cenni storici e incursioni nella cultura pop, nella mitologia e nel simbolismo del Natale.

Al centro c’è la figura di Ebenezer Scrooge: uomo d’affari avaro di denaro e di affetti, ridotto in una raggelata solitudine dal suo stesso egoismo, alla vigilia di Natale viene visitato e condotto da alcuni spiriti guida al cospetto di sé stesso. Intorno a lui, la Londra vittoriana brulica di preparativi per le festività, tra tavole imbandite, doni, cantori di strada che intonano motivi tradizionali, famiglie riunite e beneficienza, ma anche angoli bui e sudici di miseria e malaffare.

Una storia di illuminazione, calore umano, rinascita, un classico natalizio che ha ispirato la cultura pop dal cinema al fumetto, per noi occasione di rievocare con suoni, parole e odori l’immaginario dickensiano, ma anche archetipi della mitologia pagana europea.

Una esperienza sensoriale ed emozionale unica, da non perdere.

Con Romina Antonelli e Giusy Shin.

Paesaggio olfattivo a cura di Mauro Malatini.

Posti limitati. Evento su prenotazione: info tel 0733 1996702 – 335 1307181.

Bottega Malatini è in Corso Dalmazia 105 a Civitanova Marche (MC).

Web: bottegamalatini.it; Facebook e Instagram: Bottega Malatini.