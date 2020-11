Ciclismo, Memorial Giancarlo Ceccacci rinviato a data da destinarsi

Probabile data il 20 dicembre, ma non si esclude un’altra data per evitare concomitanze con le prove dell’Adriatico Cross Tour

PIANELLO DI OSTRA – Alla luce dell’attuale emergenza per arginare la pandemia di Covid-19 e con l’ingresso delle Marche in zona arancione, seguendo alla lettera le disposizioni del DPCM, il Memorial Giancarlo Ceccacci è stato rinviato a data da destinarsi.

L’evento si sarebbe dovuto svolgere il 15 novembre a Pianello con l’assegnazione dei titoli regionali FCI Marche per agonisti ed amatori. L’andamento critico dei contagi nel comune di Ostra ha costretto gli organizzatori del Gruppo Sportivo Pianello a trovare una nuova sistemazione in calendario: probabile quella del 20 dicembre (causa forfait di Rapagnano) ma non si esclude un’altra data per evitare concomitanze con le prove dell’Adriatico Cross Tour già calendarizzate o da recuperare.

“Vogliamo essere ottimisti – spiegano in una nota gli organizzatori del Gruppo Sportivo Pianello – e la nostra volontà è quella di portare avanti i preparativi in un momento così particolare visto che la manifestazione sta molto a cuore dell’amministrazione comunale di Ostra, oltre a comparire nell’elenco delle gare riconosciute di interesse nazionale da parte del Coni. Stiamo vagliando tutte le soluzioni e le alternative non solo per la scelta della nuova data ma anche alla ricerca di una nuova location, lontana dal centro abitato, per gestire meglio l’evento in sicurezza e con l’applicazione dei protocolli federali”.

Quello di quest’anno sarà sicuramente un Memorial Giancarlo Ceccacci molto diverso rispetto a quello solitamente proposto nelle ultime edizioni. La novità è l’abbinamento con il Memorial Diego Schiaroli per non dimenticare un campione delle due ruote ancora nella memoria degli sportivi locali e allo scopo di portare avanti una tradizione che quest’anno, giocoforza, è stata interrotta dalle problematiche post emergenza Covid-19 della scorsa primavera (impedendo a sua volta lo svolgimento del Trofeo Plastica Valmisa per allievi su strada a maggio).