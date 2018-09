“Camminata dei musei del gusto” a Castorano il 9 settembre

CASTORANO – Dopo il successo della manifestazione dello scorso anno la “Camminata dei musei del gusto” torna a Castorano con una iniziativa in programma domenica 9 settembre. Alle ore 9,30, con partenza da Piazza Umberto I, prenderà il via una iniziativa con tre finalità.

La prima è quella per la quale l’U.S. Acli ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Marche al fine di realizzare iniziative a gratuite tra i cittadini per promuovere il movimento come strumento di prevenzione dall’insorgere di patologie e dunque come mezzo per promuovere il proprio buono stato di salute.

La seconda è quello di valorizzare il territorio della vallata del Tronto, questa volta in particolare quello di Castorano, con una maggiore conoscenza dello stesso che deriva proprio dal poter ammirare, durante la camminata, le bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche della zona. Oltre a questa finalità c’è anche la necessità di valorizzare quelli che sono dei veri e propri musei del gusto, ossia strutture della zona che offrono prodotti a chilometri zero e tipici del luogo e che assicurano bontà e genuinità. Il tutto per raccordarsi così alle iniziative promozione di stili di vita corretti che vengono sempre più raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità che evidenzia la necessità di una buona alimentazione abbinata all’attività fisica.

Proprio per questo in collaborazione con l’Azienda agricola “Doni della natura” dei fratelli Canali sarà effettuata una visita guidata in un punto di produzione di prodotti a base di canapa, cereali antichi, legumi, miele ed oli essenziali.

La terza finalità è quella di creare momenti di socializzazione ed aggregazione per cittadini di ogni età. L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale di Castorano e rientra nel progetto “Ricostruire le comunità” sostenuto da Banca Intesa San Paolo.

Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere ottenute consultando il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Us Acli Ascoli Piceno/Fermo. La partecipazione è gratuita.