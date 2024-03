Camerino, il 20 marzo 2024 “Unicam Svelata”

L’Università di Camerino aderisce all’iniziativa promossa dalla CRUI con seminari, incontri, conferenze, attività, aperitivi scientifici, insieme a docenti, ricercatrici e ricercatori

CAMERINO – Il prossimo mercoledì 20 marzo anche l’Università di Camerino aderisce all’iniziativa “Università svelate” – Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, istituita in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Università Svelate vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università italiane e osservarla da dentro.

L’Università di Camerino partecipa con “Unicam Svelata”, un calendario di appuntamenti che si svolgeranno in diversi luoghi dell’Ateneo sia al mattino che nel pomeriggio, con seminari, incontri, conferenze, attività, aperitivi scientifici, insieme a docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo.

“Nel corso di questa giornata – sottolinea il Rettore Unicam Graziano Leoni – apriremo le porte della nostra Università per far scoprire alla popolazione e a quanti sono interessati o curiosi, cosa succede nei nostri laboratori, quali tesori celano le nostre stanze e le nostre aule, quanto la scienza e la ricerca sia importante nella quotidianità di ognuno di noi. Sarà nostra ospite con il suo spettacolo anche la divulgatrice Gabriella Greison, che ringrazio per aver accolto il nostro invito”.

Ecco il programma completo della giornata:

ore 11.00 Sala Convegni del Campus universitario

La donna della bomba atomica

Spettacolo di e con Gabriella Greison, divulgatrice scientifica

ore 12.30 Open Green del Rettorato

UNICAM apre le porte!

Aperitivo scientifico con il prof. Gianni Sagratini e la prof.ssa Giulia Bonacucina

della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute

ore 15.00 Orto Botanico “Carmela Cortini”

Gino Marotta: conosciamolo nei suoi luoghi

Alla scoperta dell’artista attraverso le opere presenti in Ateneo

a cura di Monica Straini, Area Comunicazione, Organi Accademici e Public Engagement

ore 16.30 Sala Convegni del Campus universitario

in collaborazione con la Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”

La fisica nucleare e i cambiamenti climatici

Seminario di Gabriella Greison, divulgatrice scientifica

ore 18.00 Agorà del ChIP

AperiChIP: … le “nuove leve”

Giovani ricercatrici raccontano il loro lavoro: Laura Alessandroni, Martina Fattobene, Noemi Pagliaricci, Genny Pastore, Asia Patriarchi, Eleonora Spinozzi

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.