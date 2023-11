Camerano, Natale 2023: l’incanto della Natività all’interno della Grotta Ricotti

La Grotta Ricotti con il presepe vivente diventa il luogo magico per porre in primo piano il contenuto religioso della Natività. Previsti anche cinque concerti, mercati, mostre d’arte e feste per i più piccoli senza dimenticare la solidarietà

CAMERANO – La città di Camerano presenta il calendario degli eventi del Natale 2023 mettendo al centro la Natività che potrà essere qui vissuta in maniera unica, poiché rappresentata all’interno della Grotta Ricotti, che appartiene al più importante complesso ipogeo antropico delle Marche. Il programma oltre a proporre questa esperienza straordinaria, realizzata grazie alla fondamentale collaborazione della Pro loco Maratti di Camerano, nelle giornate del 26 dicembre 2023 e 1 e 6 gennaio 2024 è ricco di altri eventi culturali a tema che allieteranno cittadini e visitatori della città situata nel cuore del Parco del Conero.

“La nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – ha la possibilità di rappresentare il contenuto religioso della Natività all’interno di una vera Grotta. La Natività di Gesù rappresenta sicuramente il momento più alto e significativo del calendario cristiano e ogni anno questo miracolo si rinnova, con la sua promessa di salvezza. Il presepe che tutti conosciamo nelle nostre case fa rivivere la nascita di Gesù Bambino, a Camerano abbiamo la possibilità di rappresentarlo in maniera vivente in uno scenario unico come la Grotta Ricotti. Sarà un’esperienza straordinaria per tutti coloro che parteciperanno e che sicuramente trasmetterà agli spettatori un’emozione forte che lega da sempre la nostra vita di cristiani a questo particolare periodo dell’anno”.

“Le Grotte di Camerano dimostrano ancora una volta – ha sottolineato l’Assessore al Turismo Giacomo Marincioni – di essere un elemento valoriale fondamentale del nostro sistema turistico. Nel 2023, come amministrazione, abbiamo investito sulla nostra “città sotterranea” e i risultati, anche se non definitivi poiché attendiamo la fine dell’anno, segnano numeri in crescita per gli accessi dei visitatori nelle Grotte. Stesso dicasi per i dati del turismo in generale che registrano un trend percentuale di crescita quasi a doppia cifra. A Natale Camerano si presenta con un’offerta integrata che, oltre al sistema ipogeo antropico, propone le sue bellezze paesaggistiche e i suoi prodotti tipici e della tradizione di cui, il Rosso Conero, è principe e che sicuramente allieterà le tavole imbandite, come tradizione vuole, di queste Feste”.

“E’ un calendario molto ricco di eventi – ha rimarcato Barbara Mori Assessore con delega alla Cultura – in Grotta Ricotti oltre alla Natività sono previsti altri eventi, ma la città tutta propone un’offerta culturale importante che soddisfa le esigenze di un pubblico variegato, come lo spettacolo teatrale “Il Cancello”, performance sonora estremamente innovativa e immersiva, con tecnologie capaci di spazializzare i suoni. Tante le manifestazioni che si terranno nel centro storico, molte le iniziative per famiglie e bambini, senza dimenticare i percorsi marattiani, le mostre d’arte presepiale con artisti che hanno esposto opere anche in Vaticano e quelle di pittura. Particolare attenzione è stata data ai concerti, sono ben 5 quelli previsti durante le Festività che si svolgeranno in maniera diffusa fra la sede del Municipio, le Chiese di San Francesco e dell’Immacolata Concezione e, dopo tanti anni, al Palazzetto dello Sport. L’esibizione musicale prevista per martedì 19 dicembre sarà anche trasmessa in diretta radio e streaming”.

“Il Natale è solidarietà – ha chiosato Chiara Sordoni Assessore ai Servizi sociali di Camerano – e alcune iniziative come “Scatole di Natale Sospese” vanno in tal senso poiché dedicate alle fasce più deboli della nostra società: un segnale concreto di interessamento e vicinanza dell’Amministrazione per un Natale solidale ed inclusivo. Anche in occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità e data scelta per l’accensione dell’Albero di Natale a Camerano, si è deciso di favorire iniziative natalizie al fine di sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale e sociale”.

“Il Natale – ha dichiarato Laura Coppa di Opera – è anche e soprattutto un momento di festa dedicato ai più giovani e, in particolare, alle famiglie. Per questo Opera ha deciso di organizzare una serie di attività in grotta quali vere e proprie “sfide” fra generazioni come l’Escape Room “La spada maledetta” (il 29, 30 dicembre e 5 gennaio) e, ancora, cacce al tesoro e percorsi esplorativi. Per il 28 dicembre è invece previsto l’evento di punta con un percorso narrativo sul tema della Natività con la preziosa voce di Mauro Pierfederici per “Dialoghi in profondità” e, al fine di promuovere anche le ricchezze della Camerano “scoperta”, un percorso guidato alla scoperta del segno di Carlo Maratta”.

OPERA – ATTIVITA’ NATALIZIE

DICEMBRE

Domenica 10 dicembre, ore 15:30 e 16:30

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Un evento gustoso per prepararci al Natale!

Le visite guidate nelle Grotte di Camerano si concluderanno con una degustazione di panettoni artigianali nella splendida cornice della Grotta Ricotti in collaborazione con la bottega di qualità a filiera corta Mente Locale di Camerano.

Domenica 17 dicembre, dalle ore 15:30 partenze scaglionate

AIUTO, HO PERSO LA MERENDA!

Caccia al tesoro a tema natalizio all’interno delle Grotte di Camerano, con merenda finale.

Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni in collaborazione con la bottega di qualità a filiera corta Mente Locale di Camerano.

Giovedì 28 dicembre

“Dialoghi in profondità” con Mauro Pierfederici. Un percorso nelle grotte sul tema della natività con la guida di una voce narrante speciale.

Venerdì 29 dicembre, dalle ore 15:30 partenze scaglionate.

A grande richiesta, il secondo appuntamento con:

SUI PASSI DEI PRIMI ESPLORATORI

Visita guidata per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni all’interno delle Grotte di Camerano.

Un percorso avventuroso nella città più profonda e misteriosa.

Muniti di torce e caschetti faremo un viaggio indietro nel tempo per riscoprire come erano una volta le grotte all’epoca delle prime esplorazioni. Come gli speleologi del passato tra passaggi al buio e grotte nascoste indagheremo e interrogheremo le grotte sulla loro storia. Un nuovo format di visita guidata interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre, ore 19:00 e ore 21:00

LA SPADA MALEDETTA – ESCAPE ROOM

I giocatori saranno catapultati indietro nel tempo, sulle tracce dei Cavalieri Templari e delle organizzazioni segrete, con particolare riferimento alla storia della Famiglia Corraducci.

Attraverso enigmi da risolvere e prove da superare, i giocatori dovranno recuperare oggetti che serviranno per uscire dal labirinto sotterraneo.

GENNAIO

Venerdì 5 gennaio, ore 15:30

VISITA GUIDATA: SUI PASSI DI CARLO MARATTA

Visita guidata incentrata sulla figura di Carlo Maratta.

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 15:30

AIUTO, HO PERSO LA MERENDA!

Caccia al tesoro a tema natalizio all’interno delle Grotte di Camerano, con merenda finale.

Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni in collaborazione con la bottega di qualità a filiera corta Mente Locale di Camerano.

Sabato 6 gennaio, ore 19:00 e ore 21:00

LA SPADA MALEDETTA – ESCAPE ROOM

I giocatori saranno catapultati indietro nel tempo, sulle tracce dei Cavalieri Templari e delle organizzazioni segrete, con particolare riferimento alla storia della Famiglia Corraducci.

Attraverso enigmi da risolvere e prove da superare, i giocatori dovranno recuperare oggetti che serviranno per uscire dal labirinto sotterraneo.

Le Grotte saranno chiuse il 24, 25 e il 31 dicembre e il primo gennaio mattina.

Saremo poi aperti tutti i giorni dal 26 al 30 dicembre con anche le visite guidate classiche.