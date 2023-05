Camerano celebra il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana

Il 2 giugno un momento istituzionale nella mattinata, inaugurazione della mostra dedicata a Nilde Iotti e in serata musica soul con l’artista Veronica Key

CAMERANO – La città di Camerano si appresta a celebrare il 2 giugno Festa della Repubblica con una serie di eventi che toccheranno tutti i più profondi significati di questa fondamentale giornata del nostro ordinamento democratico.

Venerdì 2 giugno alle ore 11.00 presso Piazza Roma sarà eseguito l’Inno di Mameli dal Complesso Bandistico Città di Camerano, sarà poi esposta la bandiera tricolore e si darà lettura al messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire sarà consegnata copia della Costituzione Italiana ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2023, si passerà poi ad un’esibizione del Coro Città di Camerano.

La mattinata si chiuderà con l’inaugurazione della Mostra “Nilde e il principio di uguaglianza” presso la Sala Espositiva di Piazza Roma. Una figura, quella della Iotti, che non ha bisogno di presentazione e dal grande valore evocativo. Partigiana e politica, Nilde Iotti fu, infatti, la prima donna a ricoprire la terza più alta carica dello Stato come Presidente della Camera dei Deputati, ma il primato per cui è conosciuta ancora oggi è quello di essere stata deputata ininterrottamente dalla prima alla tredicesima legislatura.

Terminata questa prima fase di carattere istituzionale la sera in città proporrà un momento ludico con il concerto “Le canzoni dell’anima” di Veronica Key che si terrà sempre in Piazza Roma, ma alle ore 21.30.L’artista numanese con oltre 25 anni di concerti alle spalle chiuderà la giornata di celebrazione di questo 77esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana con la rivisitazione in chiave soul delle migliori canzoni italiane.