Cagli, il 12 ottobre Giorgio Montanini con lo spettacolo Live 2019

CAGLI – Venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 21.00, al Teatro di Cagli, arriva Giorgio Montanini con il suo nuovo spettacolo LIVE 2019.

Montanini, nato 41 anni fa a Fermo, pioniere della stand up comedy in Italia e oggi è uno dei protagonisti italiani del genere. Il suo precedente spettacolo ha all’attivo oltre 70 date in tutta Italia e la sua trasmissione Nemico Pubblico su Rai 3 ha avuto tre stagioni di programmazione, mentre nel 2017 è stato protagonista di Nemo Nessuno escluso sempre su Rai 3.

Live 2019 è il suo nuovo monologo, con le riflessioni dalla comicità sempre tagliente, che smontano tutti i luoghi comuni e le certezze che accomunano il nostro benpensante paese. Montanini, con la sua stand up comedy, spara sul buonismo degli italiani e lo distrugge. Una satira feroce, politicamente scorretta che caratterizza tutti gli spettacoli del comico più sagace e sferzante della nuova scena italiana.

Ancora una volta Montanini rispetta le regole della satira e schernisce il potere odierno, mai così spietato ma allo stesso tempo quasi infantile, autolesionista-goffo-bulimico. Allo stesso tempo non evita le responsabilità individuali e non risparmia nulla al pubblico. Lo ammonisce e lo esorta a prendere coscienza che, per quanto paradossale, il potere e quindi il destinatario delle invettive, siamo noi. Giorgio Montanini non lascia nulla al caso e padroneggia la sua arte comica con grande perizia e, anche a teatro, crea un’atmosfera quasi confidenziale che poi riempie di sana irriverenza. Uno spettacolo senza fronzoli, incentrato sulle sue parole che partono come schegge e non risparmiano niente e nessuno.

Lo spettacolo è sconsigliato ai minori.

Biglietto unico € 15,00

Prevendita online su www.liveticket.it

Botteghino del Teatro: Tel. 0721 781341 – e mail: botteghino.teatrodicagli@gmail.com

Istituzione Teatro Comunale di Cagli – Piazza Papa Niccolo IV – Cagli (Pesaro Urbino – Marche)