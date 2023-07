“Borgo diVino in tour” fa tappa a Grottammare

Per il terzo anno consecutivo uno dei Borghi più belli d’Italia, alle pendici del Monte Castello e al centro della Riviera delle Palme, proporrà dal 21 al 23 luglio, in Piazza Peretti, degustazioni di vini

GROTTAMMARE (AP) – Dal 21 al 23 luglio 2023 la città di Grottammare, alle pendici del Monte Castello e al centro della Riviera delle Palme, ospiterà, per il terzo anno consecutivo “Borgo diVino in tour”, l’evento enogastronomico itinerante tra i Borghi più belli d’Italia che promuove le eccellenze nazionali, insieme ai prodotti e alle aziende del territorio. Promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, organizzato dal Gruppo Valica di Roma, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e la Regione Marche, il format proposto prevede 15 tappe in 15 regioni diverse, con 30 mila presenze registrate lo scorso anno.

Borgo diVino in tour si svolgerà in Piazza Peretti dalle 18.00 alle 24.00. All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Sponsor ufficiali del ciclo di eventi sono Enel e Poste Italiane. Il Regionale di Trenitalia è Official Green Carrier del tour. Saranno tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori, presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione, selezionati tra i Borghi più belli d’Italia, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile. Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito borgodivino.it/grottammare/ oppure direttamente in loco. Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente in loco. Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia.