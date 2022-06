Boomerang Rewind Festival a Fano: la prima edizione

Il 18 e 19 giugno la manifestazione che consentirà di rituffarsi nel mondo degli anni ’80 e ‘90 tra musica, spettacoli ed esposizioni.Tra gli ospiti, il campione del mondo Alessandro “Spillo” Altobelli, la cantante Viola Valentino, il musicista Alberto Camerini e il pilota Riccardo Errani

FANO (PU) – Il 18 e 19 giugno 2022, in occasione della Festa della Musica Europea, nella città di Fano prenderà vita la prima edizione del BOOMERANG REWIND FESTIVAL, manifestazione musicale e culturale organizzata da Onstage Produzioni e patrocinata da Mibact, Regione Marche, Comune di Fano e SIAE. L’intera passeggiata del Lido, dal ponte dell’Arzilla al Porto, tornerà indietro nel tempo per ospitare varie forme di intrattenimento legate agli anni Ottanta e Novanta coinvolgendo pubblico e commercianti dell’area, che proporranno cocktail e offerte gastronomiche a tema.

Dai videogames arcades alle musicassette e ai vinili, dall’avvento dei sintetizzatori nella musica pop, alle auto che hanno reso celebri serie televisive come Magnum P.I. o Hazard, fino ad arrivare alle specialità gastronomiche che hanno segnato un’epoca, come il banana split o le penne alla vodka. Tutto questo e molto altro sono i gloriosi anni ’80 e ‘90, che in Italia hanno rappresentato uno spartiacque fra gli anni di piombo e l’avvento della rivoluzione digitale. Anni che hanno contribuito alla definizione del DNA culturale di oggi, con trend e icone ancora oggi nella memoria collettiva.

Il Boomerang Rewind Festival, il cui nome gioca con la generazione dei boomer e richiama il concetto del boomerang, che torna proprio come gli anni ’80 e ‘90, nasce per proporre un weekend speciale, capace di riportare ai giorni nostri un passato mai dimenticato.

“Siamo orgogliosi, dopo anni in cui il Rewind è dovuto rimanere solo un’idea, di poter annunciare questa prima edizione – dichiara Emanuela Giorgi di Onstage Produzioni. “Il nostro desiderio è di unire e avvicinare più generazioni, tra chi potrà viaggiare nei ricordi e chi scoprire in prima persona due decenni che fino a oggi ha potuto immaginare solo tramite i racconti dei più grandi e le immagini di quei tempi”.

“Questo evento è importante perché segna una rinascita dopo la pandemia – dichiarano il Sindaco di Fano Massimo Seri e l’Assessore allo Sviluppo Turistico e agli Eventi Etienn Lucarelli – Siamo inoltre felici di constatare che nella sua realizzazione ci sia stata la partecipazione attiva di una larga parte della nostra comunità. Se manteniamo questo spirito siamo convinti che si possa andare lontano e che questo festival possa diventare un punto di riferimento e un volano per il turismo e l’economia del nostro territorio.”

IL PROGRAMMA

Dalle 12.00 di sabato 18 giugno, sul palco centrale in Piazzale Seneca si terranno concerti, musica, spettacoli, con ospiti nazionali e internazionali. Una seconda area nella Tensostruttura del Lido proporrà parallelamente altri DJ set e concerti, mentre la fiera del vinile e del fumetto radunerà gli appassionati dei due mondi. Anche le auto dell’epoca avranno spazio con un raduno che presterà particolare attenzione alla regina di quell’epoca, la Delta Integrale. Non mancheranno inoltre l’esposizione della celebre Delorean DMC di “Ritorno al Futuro”. Ospiti epersonaggi che hanno caratterizzato gli anni ’80 e ‘90 saranno protagonisti di un salotto artistico-musicale condotto da Mao, noto musicista e VJ di MTV. Spazio anche al mondo degli arcade, videogiochi che hanno introdotto per la prima volta un universo d’intrattenimento che avrebbe poi conquistato tutto il mondo negli anni a venire.

OSPITI

Alessandro Altobelli – Domenica 19 – h. 18.00 Palco Centrale

Alberto Camerini – Domenica 19 – h. 21.00 Palco Centrale

Viola Valentino – Domenica 19 – h. 21.00 Palco Centrale

Riccardo Errani – Sabato 18 – h. 18.00 Palco Centrale

SABATO 18 dalle ore 12.00

MUSIC FESTIVAL – Palco Centrale

ore 18.00 Inaugurazione Boomerang Rewind Festival con taglio del nastro in presenza delle autorità

ore 15.30 Radio Veronica live show

ore 18.00 Errani Racing Team. Intervista a Riccardo Errani, campione Rally su Lancia Delta Integrale

ore 18.30 Derelict Rock Band. Tutto il meglio del rock anni ‘80 e ‘90

ore 20.00 Radio Veronica Live Show

ore 21.00 CJ Marvin. “The Elton Show”

ore 23.00 VJ Show by Gigio Brecciaroli

BREAKDANCE – Breaking Area

ore 15.00, 17.00, 18.00 BBoys In Action. Laboratorio di Breakdance

VIDEOGAMES – Arcades Area

ore 17.00 Torneo X-Men vs Street Fighter

DANCE MUSIC – Tensostruttura Lido

ore 19.00 Back to ‘80 by Tinto e INDA Club

EXTRA FESTIVAL

ore 24.00 Il Baretto “80 Voglia Disco Party A90”

ore 24.00 Green Bar “Pump up the volume”

DOMENICA 19 dalle ore 9.00

MUSIC FESTIVAL – Palco Centrale

ore 15.00 Radio Veronica live show

ore 17.30 Catch The Giant. Live Music Rock ‘80

ore 19.00 Ryan Paris. Guest Axl Donnel by TRACKS

ore 20.00 Highlights Italia – Germania ‘82. Special Guest: Alessandro Altobelli

ore 21.00 The 80 Show. Spettacolo live scritto e diretto da Giorgio Olmoti. Conduce Mauro MAO Gurlino. Special Guest: ALberto Camerini, Viola Valentino

ore 22.30 The Best of – ‘80 e ‘90 Live Band

BREAKDANCE – Breaking Area

ore 15.00, 17.00, 19.00 BBoys In Action. Laboratorio di Breakdance

VIDEOGAMES – Arcades Area

ore 12.00 Torneo Puzzle Bubble

ore 17.00 Torneo X-Men vs Street Fighter

DANCE MUSIC – Tensostruttura Lido

ore 18.00 Remember Boomerang by Verve

VIDEO GAMES – Cavea Lido

Una vera e propria sala giochi con i mitici Arcades anni ‘80, flipper e biliardini.

VINILMANIA – Zona Ponte, Porto Canale

Market di dischi in vinile, fumetti e oggettistica ‘80 e ‘90

COSPLAYER – Percorso Festival

Gli inconfondibili personaggi della TV e dei cartoni animati.

CINEMA BAR – Percorso Festival

Un salto indietro nel tempo, viaggiamo insieme con la mitica Delorean DMC, l’auto di Ritorno al Futuro

CARS & SCOOTER – Piazzale G. Amenola

Le mitiche “Young Time”: auto, vespe e moto che hanno segnato un’epoca. Protagonista la Lancia Delta Integrale presentata da Errani Team

BREAKDANCE – Percorso Festival

L’elettrico ballo nato negli anni ‘80. Esibizioni e Laboratori.

FOODTRUCKS – Piazzale G. Amendola

Un’attrezzata area ristoro dove gustare le prelibatezze dei migliori Food Truck della zona e dissetarsi con la buonissima birra Heineken