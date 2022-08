Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 3 agosto 2022

1.572 casi positivi rilevati e 7 decessi.Al 3% l’occupazione delle intensive, al 20% quella dell’area non critica. Scende il tasso di incidenza cumulativo

ANCONA – Le ultime notizie da MarcheNews24.it sull’andamento dei contagi Covid 19 e gli aggiornamenti di oggi mercoledì 3 agosto 2022.I risultati dei test delle ultime 24 ore sono i seguenti: 1.572 casi positivi su 4.549 tamponi con una incidenza del 34,5%(come ieri)di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti oggi è 816,02(ieri 866,76).

Il seguente grafico mostra l’andamento del tasso di incidenza settimanale nelle Marche

Nel grafico sono riportati i valori medi settimanali. Il valore medio della settimana 24/7/22-30/7/22 è 1.034,30 (la scorsa settimana era 1.261,18).

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus sono forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale – ARS.

I nuovi casi sono così distribuiti:

469 in provincia di Ancona,262 in provincia di Pesaro-Urbino,324 nella provincia di Macerata,218 nella provincia di Fermo,207 nella provincia di Ascoli Piceno,92 residenti fuori regione.

Nell’ultima settimana (tra il 27 e il 2 agosto) nelle Marche si sono registrati complessivamente 12.273 positivi.

558.806(+ 2.445) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

198(-1) sono i ricoverati ,di cui 8(+1) in intensiva, 7(+1) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 183(-3), a cui si aggiungono 1 (-1) in Post Critiche e 65(+11) in Pronto Soccorso.

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche ,in data 2 agosto 2022, è del 3%, in Italia è del 4%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche è del 20% , in Italia del 16% (dati Agenas).

In tutto i casi riscontrati positivi ai test sono 579.918. Sono 16.875(-879) gli isolati in casa.Gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento) sono 17.073(-880)

Del totale dei casi positivi 175.436 si riferiscono alla provincia di Ancona, 111.525 a quella di Pesaro-Urbino ,114.928 alla provincia di Macerata,68.042 a quella di Fermo, 83.206 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 26.781 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia del giorno 2 agosto 2022

Aggiornamento odierno sui decessi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che si sono verificati 7 decessi. Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 4.039 così ripartite nelle varie province:1.164(+1) persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino, 1.246(+2) in quella di Ancona, 715(+1) in quella di Macerata, 493(+1) in quella di Fermo, 367(+1) in quella di Ascoli Piceno e 54(+1) erano residenti in altre regioni.

DATI ITALIA

Dal bollettino quotidiano di oggi,3 agosto 2022, del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia.Sono 45.621 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore , per un totale di 21.170.600 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 255.797 complessivi ( test molecolari + test rapidi antigenici). L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati è del 17,8% (ieri 18,3%).

Il numero dei decessi è 172.568(+171), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 396(+10) con 47 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 10.006(-239), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 1.191.041. I guariti sono 19.796.589(+74.049). Sono 1.201.443(-28.264) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 – 3 agosto 2022 in Italia.

Stabile rispetto a ieri il tasso di positività giornaliero; in questo periodo si registrano però valori più alti dello stesso rispetto allo scorso anno; il valore odierno ad esempio è 7,7 volte quello del giorno 2/8/21(era 2,3%).

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 3 agosto 2022.

Stabile rispetto a ieri il tasso di positività giornaliero nelle Marche.In questo periodo si registrano comunque valori più alti dello stesso rispetto allo scorso anno; il valore odierno ad esempio è 8,8 volte quello del giorno 3/8/21( era 3,91%).

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva 3 dicembre 2020 –3 agosto 2022

Da notare che il numero dei nuovi ingressi giornalieri nelle intensive dal 14 giugno è superiore a quello dello stesso periodo del 2021: dal 1 luglio al 3 agosto gli ingressi nel 2021 erano stati 391, nel 2022 sono invece 1494.